Benli Belkıs'ı tanıyor musunuz?

16 Nisan 2018

Cemiyet hayatının 1930'lu ve 1940'lı yıllarında Benli Belkıs olarak bilinen ünlü siması Belkıs Kemali Söylemezoğlu'nun yaşamöyküsü, gazeteci Şaziye Karlıklı tarafından kitaplaştırıldı… Dönemin kaynaklarına dayanılarak anlatılan Benli Belkıs'ın hikâyesi bir tür biyografik roman olarak nitelendirilebilir.

Kitap, Belkıs'ın Cumhuriyet muhalifi Süleyman Şefik Paşa'nın kızı olarak 1917'de Yemen'in San'a şehrindeki doğumundan 1972'de İstanbul Teşvikiye'deki dairesinde ölümüne kadar tüm hayatını ve her şeyden önce aşklarını, evliliklerini hikâye ediyor. Belkıs, ilk evliliğini 14 yaşında yapıyor ve içlerinden biri 90 yaşındaki Mısırlı Gallini Fehmi Paşa olmak üzere beş defa evleniyor. Aralarında Sir Arthur Conan Doyle'un oğlunun da yer aldığı sayısız flörtü, âşığı oluyor.

Benli Belkıs, çok hızlı yaşadıysa da mutluluğu hiçbir zaman bulamıyor…

BENLİ BELKIS, Şaziye Karlıklı, Doğan Kitap, 276 s.