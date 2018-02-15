15 Şubat 2018

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayınlanan "Babıâli Anılarım" sonrası Osman Saffet Arolat'ın "Gençlik Anıları" da yine aynı yayınevi tarafından basıldı… Gazetecilikte elli yılı aşkın deneyim sahibi gazeteci Arolat'ın 1959-1974 yılları arasında yaşadıklarını konu alan "Bir Gençlik Liderinin Anıları," ülkesini, dünyayı değiştirmek için üniversite yıllarında gençlik hareketlerinin içinde yer alan, bir dönem ANT dergisinde yazı işleri müdürlüğünü üstlenen yazarın kişisel notlarından ve ANT dergisindeki yazılarından oluşuyor.

Kitabın Önsöz'ünü kaleme alan Prof. Dr. Kenan Mortan şöyle diyor:

"(…) Eric Hobsbawm, 20. yüzyıl için ‘Aşırılıklar Çağı' der. Evet, 20. yüzyılın ilk yarısı bir yönüyle de ‘Felaketler Çağı'dır ama onu izleyen 1947-1973 dönemi ‘toplumsal dönüşümlere yer veren' bir ‘Altın Çağ'dır. Arolat'ın bu çalışmasıyla bu ‘Altın Çağ'ın Türkiye merceğini doldurduğunu görüyorum. Yazdığı siyasal anılar her yılın siyasi olay kronolojisiyle beslenmiş, ‘Anılarda Geçin İsimleri Nasıl Bilirim?' kısmı Arolat'ın bakışını ortaya koyuyor. ANT dergisinden yapılan alıntılar yazılanları belgesel kılmış, Dr. Murat Koraltürk dönemi bilimin gözünden değerlendirmiş, 68 Kuşağı'ndan altı kişi oturmuş, yaşadıkları bu dönemi özgürce tartışmış.

Gündelik hayhuylarınız dışında bir ütopyanız varsa, yaşam yaşanmış oluyor. 68'li yılları dolu dolu yaşayan Arolat'ın bir ütopyası, yeni bir dünya kurma düşü vardı. Arolat'ın babası, şair Ali Mümtaz Arolat'ın "Bir gemi yelken açtı hayâl iklimlerine" diyen satırlarında o sadece geminin yolcusu değil, gemi adamıydı, her işinin ucundan tutmuş bir tayfasıydı.

(…) Bu çalışma, o döneme tanıklık etmiş olanlar kadar, gelecek düşü olan herkes için de bir ‘iz tarlası' olma özelliğini taşıyor. (…)"

Arolat'ın anıları, içerdiği fotoğrafl ar ve belgelerle döneme ilişkin önemli ve ayrıntılı bir kaynak niteliğinde... Bu arada Arolat, kitabın girişinde yer alan "Teşekkür" yazısında, "İş Dünyası Anıları"nın da yakında yayınlanacağını, böylelikle kitaplarının bir "üçleme"ye dönüşeceğini müjdeliyor…

Osman S. Arolat (1942) Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu kentte tamamladıktan sonra yükseköğrenimini İÜ İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nde yaptı. 1962 yılında amatör olarak Ankara'da Öncü gazetesinde gazeteciliğe başladı. 1965 yılında profesyonel oldu. O günden bu yana gazetecilik mesleğini sürdürüyor. ANT ve Yeni Ortam dergileri, İSTA ve THA ajansları, Milliyet, Sabah, Güneş ve Günaydın gazetelerinde çalıştı. 1993'te girdiği Dünya gazetesinde genel yayın yönetmenliği görevini 15 yıl sürdürdü. Halen gazeteniz Dünya'da başyazarlık yapıyor.

Son 15 yıl içinde farklı televizyon kanallarında program yaptı. NTV'de (Prof. Dr. Kenan Mortan ile) 113 hafta süren "Kent ve Sanayi" ile "Dünya Gözüyle Anadolu" programlarında yönetici olarak yer aldı. Prof. Çelik Kurdoğlu ile Bloomberg HT'de "Yeni İş Yeni Fırsatlar" programını ekrana getirdi. Bloomberg HT'de "Tecrübe Konuşuyor" adlı programı yaptı. Arolat'ın Yaşamında Bir Gezinti, Kültürlerin Kesiştiği Anadolu (Prof. Metin Sözen, Prof. Dr. Ara Altun, Prof. Dr. Kenan Mortan ile birlikte) adlı kitaplarla birlikte Kars, Konya, Mardin, Gaziantep (Prof. Dr. Kenan Mortan ile birlikte) gibi kent monografileri bulunuyor.

BİR GENÇLİK LİDERİNİN ANILARI 1959-1974, Osman S. Arolat, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 316 s.