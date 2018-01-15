bir marka hikâyesi

15 Ocak 2018

Bingöl'ün Kiğı ilçesinden Malatya'ya, oradan da İstanbul'a göçmüş bir ailenin en küçük oğlu olarak dünyaya gelen Abdullah Kiğılı'nın kitaba konu olan hikâyesi, daha çocuk yaşta babasının dükkânında zanaatın inceliklerini öğrenmesiyle başlıyor.

Ticarete ilk olarak Sultanhamam'da keten mendil satarak adım atan Kiğılı, annesinin yardımı ile babasını İstanbul'dan uzaklaştırıp köhne kumaşçı dükkânını günün ihtiyaçlarına uygun hale getiriyor. Bununla da yetinmeyerek Haliç'in öte yakasına Beyoğlu'na geçiyor ve İstiklâl Caddesi'nde Kiğılı mağazası açıyor.

Bugün 25 bin metrekarelik bir lojistik merkezi bulunan ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde mağazalarının sayısı 225'e ulaşan Kiğılı'nın 75 yıllık hikâyesinde okuyucuları gülümsetecek anekdotlar da yer alıyor.

Kitap, Abdullah Kiğılı'nın anlaşmazlıklara arabuluculuk, dert babalığı, üç kız evlat ve biri kız 6 toruna dedeliği gibi diğer misyonlarına da değiniyor.

Kiğılı'nın spor kariyerinin de detaylarının aktarıldığı biyografide, güreş federasyonundan futbol federasyonu başkanlığına sporun her dalına uzanan bir sporseverlik ve yöneticilik hikâyesi de anlatılıyor.