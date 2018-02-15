"bir ömürlük kitaplar"

15 Şubat 2018

Yapı Kredi Yayınları, 5 bininci kitabını yayınladı. 2017 yılında bastığı kitap adetini 5 milyon olarak duyuran yayınevi, okurlarına 5 bininci kitabı olarak Nâzım Hikmet'in "Nâzım'ın Cep Defterlerinde Kavga, Aşk ve Şiir Notları (1937 – 1942)"nı sundu.

Yayınevi, 5. bininci kitabını basmasını, Yapı Kredi Kültür Sanat'ta düzenlediği bir etkinlikle kutladı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç'un evsahipliğiyle gerçekleştirilen gecede yayınevinin yazarları, çevirmenleri, çizerleri, çalışanları, iş ortakları ve yayıncılar bir araya geldi.

Yaklaşık 300 davetlinin katıldığı etkinlikte bir konuşma yapan Ömer M. Koç, "Bugün, nereden bakılsa, sanat, edebiyat ve fikir sahalarında neşriyat yapan bir yayınevinin 5 bin başlığa ulaşması eşine az rastlanır bir hâdisedir. Memleketimizde maalesef okumaya ayrılan zamanın gelişmiş ülkelere nispeten çok daha az olduğu göz önüne alındığında bu akşam bu vesileyle bir araya gelmiş olmamız daha da manidar oluyor. 5 bin kitabı, iyi bir okurun ömrü boyunca okuyabileceği kitap sayısı olarak değerlendirirsek, yayınevimizin bir ömre bedel eser yayımlamış olduğunu söylememiz yanlış olmaz kanaatindeyim. Bu vesileyle, bir kütüphane dolusu kıymetli eseri kültür hayatımıza kazandıran kıymetli yazarlarımızı, çevirmenlerimizi, sanatçılarımızı, yayınevimize bugüne kadar emek verenleri, kitapların basımında ve okura ulaşmasında pay sahibi olan herkesi candan tebrik ederim. Bizim için müstesna bir mihenk taşı olan bu geceyi teşrif ettiğiniz için sizlere teşekkür eder, saygılarımı sunarım" dedi.

Yapı Kredi Yayınları'nın 5 bininci kitabı olan "Nâzım'ın Cep Defterlerinde Kavga, Aşk ve Şiir Notları"nın bir grup araştırmacı ve editör Yücel Demirel tarafından Memet Fuat Arşivi Piraye Koleksiyonu üzerinde birkaç yıllık çalışmasının sonucu oluşturulduğunu belirten Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen ise şu değerlendirmede bulundu:

"Bunun gibi ülkemizin kültür âlemine, sanat dünyasına, düşünce hayatına sunacağımız daha pek çok kitap var hayalimizde. Çünkü biliyoruz ki her kitap bir hayaldir ve bir yayınevi de hayal kurduğu ve bu hayaller için çalıştığı sürece yaşar."

Yapı Kredi Yayınları; bininci kitap olarak "Aloşnâme"yi, 2 bininci olarak "İbn Battûta Seyahatnâmesi"ni, 3 bininci olarak "Kâzım Karabekir'in Günlükleri"ni, 4 bininci kitap olaraksa Ara Güler'in fotoğrafl arı ve Turhan Selçuk'un çizimleriyle 1978'de "Allahın Askerleri" adıyla kitaplaşan Yaşar Kemal'in röportaj dizisi "Çocuklar İnsandır"ı okura sunmuştu.

beş bininci kitap, Nâzım'dan

"Nâzım'ın Cep De?erlerinde Kavga, Aşk ve Şiir Notları (1937-1942)", bir grup araştırmacının Memet Fuat Arşivi Piraye Koleksiyonu üzerine çalışması sonucu ve Yücel Demirel'in editörlüğüyle oluşturuldu. Kitap, Nâzım Hikmet'in 1937-1942 yılları arasında İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa hapishanelerinde tuttuğu 6 cep de?erinden yola çıkarak hazırlandı. Farklı boyutlardaki 6 de?er, tıpkıbasımlarının yanı sıra şairin notlarında yer alan bazen bir tek kelimenin, yarım kalmış bir cümlenin, bir mısranın, adresin ya da rakamların çağrıştırdıkları döneme ait açıklama metinleri de eklenerek 6 kitap haline getirildi. Nâzım Hikmet'in şairliğini, âşık ve mahkûm hallerini gösteren 6 cep de?erine ek olarak belge ve fotoğraflar da 7. kitap "Zeyl"de toplandı. Erden Akbulut, Yeşim Bilge, Handan Durgut, Mehmet Ulusel'den oluşan Piraye Koleksiyonu Çalışma Grubu tarafından hazırlanan kitap, şairin 116. doğum yılında okurlarıyla buluştu.