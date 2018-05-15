Carré bu kez kendi hayatına casus

15 Mayıs 2018

Casuslar ve kitaplar denildiğinde akla gelen ilk isimlerden David John Moore Cornwell, nâm-ı diğer John le Carré Güvercin Tüneli kitabı ile Alfa Yayınları'nda. John le Carré yaşamından parça parça hikâyeler sunan otobiyografik romanı Güvercin Tüneli'nde tecrübelerini direkt yazmaktansa kurgusal olarak anlatmayı seçmiş. Carré şöyle anlatıyor kitabını:

"Kitaplarımdan birine, geçici olarak Güvercin Tüneli adını koymadığım sayılıdır. Bu adın nereden geldiğini açıklamak kolay:

On dört, on beş yaşlarındayken babam beni Monte Carlo'daki kumar partilerinden birine götürmeye karar vermişti. Eski kumarhanenin yanında bir spor kulübü vardı, çimle kaplanmıştı, atış poligonu denize bakardı. Çimlerin altına yerleştirilmiş birbirine paralel tüneller deniz kıyısına uzanırdı. O tünellere, kumarhanenin damında tuzağa kapanan yumurtadan yeni çıkmış canlı güvercinler yerleştirilmişti. İşleri, zifiri karanlık tünelde kanat çırparak Akdeniz semalarına ulaşıp ellerinde tüfeklerle, kâh ayakta, kâh yere uzanmış, bekleyerek avlanan besili beyefendilere hedef olmaktı.

Iskalanan veya uçmayı yeni öğrenmiş güvercinlerse, öbür güvercinlerin yaptıklarını yaparlardı. Dünyaya geldikleri yere, kendilerini aynı kapanların beklediği, kumarhanenin damına dönerlerdi. İşte bu manzaranın, uzun yıllar gözümün önünden gitmemesinin nedeni, okurlar belki benden daha iyi anlayabilirler."

GÜVERCİN TÜNELİ, John le Carré, Türkçesi: Dilek Şendil, Alfa Yayınları, 396 s.