daha hızlı olmak için…

15 Şubat 2018



Scrum, İki Katı İşi Yarı Zamanda Yapma Sanatı'nın yazarı ile Ken Schwaber 20 yıl önce, teknoloji endüstrisinde yazılım yapmak için yeni bir yöntem geliştirirler: Scrum. O ana, hatta 2005 sonlarına kadar bile yazılım geliştirme projelerinin birçoğu, bir projenin birbirinden kesin olarak ayrılmış safhalar halinde tamamlandığı ve tüketici ya da yazılım kullanıcıları için piyasaya sürülmesine doğru adım adım ilerlendiği Şelale Metodu kullanılarak geliştirilmektedir.

Bu metotla, süreç yavaş ve öngörülemezdir ve genellikle de insanların ya asla istemeyeceği ya da para harcamak istemeyeceği şekilde sonuçlanmaktadır.

Süreçte aylar, hatta yıllar süren gecikmeler yaygın olarak yaşanmaktadır. Gantt şemaları insanı rahatlatacak şekilde eski adım adım planlama sürecinde kontrolün proje yöneticilerinde olduğu hususunda güvence sağlamakta, ancak neredeyse her seferinde çok çabuk bir şekilde planın gerisinde kalınmakta ve bütçe aşımı felaketi ile karşılaşılmaktadır. İşte bu sorunlar nedeniyle geçmişin katı kuralları olan yukarıdan aşağıya doğru emredici proje yönetim metodolojilerinden radikal bir şekilde farklı olan, evrimsel, uyum sağlayabilen ve kendi kendisini düzelten bir sistem oluşturuyor yazar. Scrum'un iskeleti başlangıcından itibaren teknoloji endüstrisinin yeni yazılım ve ürünleri yaratma yöntemi haline gelmiş.

Ancak Silikon Vadisi'ndeki yazılım ve donanım projelerinin yönetiminde başarılı olmasına rağmen iş dünyasında nispeten tanınmamış olarak kalmış. Ve yazar kitabı bu nedenle kaleme almış: Scrum yönetim sistemini teknoloji dünyası dışındaki iş dallarına tanıtmak. Kitapta yazar, Scrum'un Toyota Üretim Sistemi ve muharebe havacılığındaki "Gözlemle, Yönlendir, Karar Ver ve Harekete Geç" döngüsü kaynaklarından bahsediyor.

Projeleri küçük ekipler etrafında nasıl organizeettiklerinive nedenetkinbirçalışmayöntemi olduğunu açıklıyor. Projeleri nasıl önceliklendirdiklerini, momentumu kazanmak için bir haftalıktan bir aylığa kadar olan sprintleri nasıl oluşturduklarını ve ekipteki herkesi nasıl sorumlu tuttuklarını, neleri yaptıklarını ve kaçınılmaz olarak ortaya çıkan zorlukları kontrol altında tutmak için günlük kısa görüşmeleri nasıl icra ettiklerini detaylarıyla anlatıyor.

Ayrıca Scrum'un bir proje bitene kadar beklemek yerine, nasıl sürekli gelişim ve müşteriden ivedi geri dönüş almak için gerekli minimum uygun ürünler kavramlarını birleştirdiğine de yer veriyor. Kitabı sadece yazılım alanında çalışanların değil, birçok farklı alanda çalışanların da okuması mümkün. Çünkü, planlamadan uygulamaya birçok safhası bulunan proje-süreç yönetimi konusunda etkinlik-verimlilik-zaman yönetimi konularında dersler barındırıyor.

SCRUM, İKİ KATI İŞİ YARI ZAMANDA YAPMA SANATI, Jeff Sutherland, Türkçesi: Ali Atav, Buzdağı Yayınevi