Doris Lessing'den dünyanın kayıp tarihi

16 Temmuz 2018

Nobel Edebiyat Ödülü'nün 2007 yılı sahibi Doris Lessing'in bilimkurgu, fantezi ve felsefeyi harmanlayan beş kitaplık "Argos'taki Kanopus Arşivleri" serisinin üçüncü kitabı Sirius Deneyleri, Delidolu Yayınları etiketiyle okurla buluştu.

Sirius Deneyleri, mitleri ve tarihi gerçeklikleri gün ışığına çıkaran öznel bir dünya tarihi anlatmayı amaçlıyor. Lessing, dizinin ilk kitabı Şikeste ile başlattığı "öznel dünya tarihi" anlatısını Sirius Deneyleri ile daha da derinleştiriyor. Dünyanın kayıp tarihinin izini süren Lessing, ilk insanlardan Orta Amerika halklarına, Uzakdoğu tarihinden Moğollara, "vahşi" Avrupalılardan Kuzey Amerikalılara, "Kayıp Atlantis" efsanesinden "Dünya Savaşları" gerçeklerine uzanan epik bir hikâye anlatıyor. Sirius Deneyleri'nde, Rohanda'nın (Dünya veya Şikeste'nin) ilkçağlardan 20. yüzyıla kadar uzanan süreci, Sirius İmparatorluğu'nun yöneticisi Ambien II'nin kaleminden yazıya dökülüyor. Gerçek olanla görünen arasındaki uçuruma dikkat çeken yazar, ezeli düşmanlar Sirius ve Kanopus imparatorluklarını kasıp kavuran felsefi bir sorunun da altını çiziyor: Evrendeki yerimiz ve işlevimiz nedir?

SİRİUS DENEYLERİ, Doris Lessing, Türkçesi: Niran Elçi, Delidolu Yayınları, 412 s.