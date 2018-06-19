dünyayı değiştiriren kadınlar

19 Haziran 2018

Kate Pankhurst tarafından kaleme alınan ve Büyülü Fener Yayınları etiketini taşıyan Dünyayı Değiştiren Olağanüstü Kadınlar kitabı raflardaki yerini aldı.

Kitapta, yapamazsın diyenlere inat hayallerinigerçekleştiren, mücadeleleribugüneışık olankadınlarınmaceralarıanlatılıyor. Bu kadınlardan İngiliz yazar Jane Austen ilk kitabı yayınlandığında hiç kimseye kitabın yazarı olduğunu söyleyemedi. Jane'in yazdığı kitaplar öyle hüzünlü, romantikti ki aradan 200 yıl geçmesine rağmen hâlâ keyifle okunuyor. Gertrude Ederle kimseyi dinlemedi. Bildiği gibi yüzdü. Manş Denizi'ni erkeklerden iki saat daha hızlı yüzerek geçti. Birdiğeri Coco Chanel, dünyada pantolon giyen ilk kadınlardan. Rahatsız edici fazlalıkları kırpmasıyla bugün giydiğimiz kıyafetlerin yolu açıldı. Rosa Parks 1955 yılının Aralık ayında evine gitmek için otobüse bindiğinde sadece "oturarak" ayaklandı. Maire Curie radyoaktif üzerine yaptığı çalışmalarla iki defa Nobel aldı. Amelia Earhart Atlantik'in üzerinden tek başına uçarak geçti. Bugün içinde yaşadığımız dünyanın şekillenmesine yardım eden kadınların hikâyelerini okul çağındaki çocukların ilgisini çekecek resimlerle desteklenerek anlatıldığı kitabı dilimize Hilal Dikmen çevirmiş.…

DÜNYAYI DEĞİŞTİREN OLAĞANÜSTÜ KADINLAR, Kate Pankhurst, Türkçesi: Hilal Dikmen, Büyülü Fener Yayınları, 32 s.