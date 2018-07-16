düşündüren bir evlilik portresi

16 Temmuz 2018

Çehov'un Rus edebiyatının büyük ustalarının mirasçısı ve güçlü bir yazar olarak kabul görmesini sağlayan yapıtlarından biri olan Üç Yıl, İş Bankası Kültür Yayınları'nın Modern Klasikler Dizisi'nde yerini aldı.

Çehov, evlilik kurumunu masaya yatırdığı novellasında, evlilikte zamanın duyguları dönüştüren, kimi zaman da "sağaltan" etkisine; yıllar içinde paylaşılan deneyimlerin, birlikte göğüslenen felaketlerin "aşksız" başlayan evliliklerin bile ufkunda olgun sevgilerin belirmesine yol açabileceğine işaret ediyor.

Moskovalı bir tüccar taşrada tanışıp ilk görüşte âşık olduğu genç Yulia'ya evlenme teklif ediyor. Genç kız, çekicilikten nasibini almamış bu adamı önce reddetse de, başka bir damat adayı çıkmaz korkusuyla evlenmeye razı oluyor. Ancak bu tek taraflı aşk, nikâhtan sonra Moskova'da yeni hayatlarına başlayan çifti katlanılmaz acılara sürükleyecektir.

Üç Yıl, devrim öncesinde insan ilişkilerinin, bütün mücadeleleri ve hüsranlarıyla Moskova'daki hayatın da dokunaklı bir panoraması niteliğini taşıyor.

Rus tiyatro yazarı ve modern öykünün en önemli ustalarından olan Çehov, 1860 yılında doğdu. Rus Gerçekçilik okulunun önde gelen temsilcilerinden birisi. Taganrog'da dünyaya geldi. Lisede Yunan ve Latin klasiklerini temel alan bir eğitim gördü. 1879'da Moskova'ya giderek tıp fakültesine yazıldı ve 1884'te doktor oldu. Alacakaranlıkta adlı öykü kitabıyla 1887'de Rus Akademisi tarafından verilen Puşkin Ödülü'nü kazandı. Yaklaşık bin sözcükten oluşan komik kısa öykü türünü başlı başına bir sanat haline getirdi. Ancak 1888'de yayımlanan Bozkır adlı yapıtıyla komik öykülere sırt çevirmiş oldu. 1904 yılında verem hastalığından öldü…

Önemli oyunları arasında Ayı (1888), Evlenme Teklifi (1889), Martı (1896), Vanya Dayı (1899), Üç Kız Kardeş (1900) ve Vişne Bahçesi (1903) sayılabilir.

ÜÇ YIL, Anton Çehov, Türkçesi: Yulva Muhurcişi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 120 s.