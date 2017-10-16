Efsaneler kenti istanbul

16 Ekim 2017

Şair Refik Durbaş'ın, İstanbul'la ilgili kehanetleri ve efsaneleri kendi üslûbuyla anlattığı Efsaneler Kenti İstanbul; hep kitap logosuyla okurlarla buluştu. Burcu Yılmaz'ın resimlediği kitap, İstanbul'u daha iyi tanımak ve şehrin tarihini daha iyi anlamak isteyen büyük-küçük okurlara yönelik…

Tarih boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan İstanbul, kuruluşuyla birlikte efsanelere ve söylencelere de konu olmaya başlıyor. Anıtların sahip olduğu gizli güçler, fetih esnasında gerçekleşen olağanüstü olaylar, asırlar boyunca nesilden nesile aktarılıyor.

Şair, gazeteci ve yazar Refik Durbaş da bu söylencelere kayıtsız kalamıyor, İstanbul'un efsaneleriyle ilgili yıllar boyunca notlar alıyor. İstanbul'un kuruluşuyla başlayan kitapta şehirle ilgili kehanetlerden tılsımlı anıtlara, şehri besleyen su kaynaklarından çarşılara, eski bayram yerlerinden yalılara kadar farklı başlıklar yer alıyor.

EFSANELER KENTİ İSTANBUL, Refik Durbaş, Resimleyen: Burcu Yılmaz, hep kitap, 192 s.