en sevimli çizgiler

15 Aralık 2017

kedi kitabı: resim sanatında kediler

Kediler ve insanlar arasındaki ilişki benzersizdir. Evcil hayvanlar genelde sahiplerine her anlamda bağlı olsa da kediler kendi iradesiyle hareket eder. Siz onları öylece sahiplenemezsiniz, onlar sizi bulur. Sevgisini kazanmak için çabalamanız gerekir, nazlıdır kediler. Bu kitaptaki kediler de bazen köşelerinde kıvrılmış uyurken, bazen sahiplerinin kucağında otururken, bazen tüm asaletleriyle tüylerini kabartmış öylece dururken, bazen de natürmort tablodan favori atıştırmalıklarını çalarken resmedilmiş. Caroline Roberts ve Angus Hyland'ın yazdığı Kedi Kitabı'nda sadece kediler yok, onları çizen ressamlar ve sanatları hakkında da bilgiler yer alıyor…

köpek kitabı: resim sanatında köpekler

Köpek denince ilk akla gelen kelimedir bağlılık. Tabii ki insan ve köpek ilişkisinde bu bağlılık karşılıklı. Sanatçılar resimlerinde de ayrılamamış sadık dostlarından. Büyük, küçük, zarif, asil, komik… Birçok cins var kitapta. Köpek çizimlerine, hem sanatçıların kendileriyle hem de köpek cinsleriyle ilgili bilgiler eşlik ediyor. Kendra Wilson ve Angus Hyland imzasını taşıyan Köpek Kitabı, dünyanın dört bir yanından ressamlar ve illüstratörlerin çizimleriyle sunuluyor…

kuş kitabı: resim sanatında kuşlar

Gökyüzünün sahipleri, barış ve özgürlük sembolleri, uçma yetenekleriyle sadece sanatçılara değil biliminsanlarına da ilham veren yaratıklar… Kuşlarla ilgili öğrendiğimiz her bilgi biraz daha şaşırtır bizi. Bu kitaptaysa kuş cinsleriyle ilgili kısa bilgilerin yanı sıra dünyanın her yerinden sanatçıların çizimleri ve haklarında küçük anekdotlar yer alıyor. En küçük kuş türlerinden büyük, egzotik türlere kadar birbirinden güzel onlarca kuşun yer aldığı, Kendra Wilson ve Angus Hyland imzalı bir çalışma Kuş Kitabı…

Kitaplar, Ayşegül Gürsel Duyan tarafından İngilizce aslından çevrilmiş…