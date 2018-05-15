Erzurum'da kitap bayramı

15 Mayıs 2018

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nin işletmesi ve yönetimini devralan TÜYAP; İstanbul, Adana, Bursa, Konya, Diyarbakır ve Samsun kentlerindeki fuar merkezlerine Erzurum'u da kattı.

TÜYAP fuar takvimi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle 8-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı ile başlayacak.

Doğu Anadolu'da ilk kez düzenlenecek TÜYAP Kitap Fuarı'na ev sahipliği yapacak olan Erzurum, altı gün süresince yayınevleri ve yazarları ağırlayacak. Kitap fuarı kapsamında söyleşi, panel, şiir dinletisi, imza günleri, atölye çalışmaları ve çocuk etkinlikleriyle birlikte 50'nin üzerinde kültür etkinliğine 200 yazar konuk olacak.

Fuar, 8-12 Mayıs tarihleri arasında 10.00-20.30, 13 Mayıs'ta 10.00-19.30 arasında ziyaret edilebilecek…