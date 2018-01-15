Ethan Hawke'dan şövalyeliğin kuralları

15 Ocak 2018

Sinema oyuncusu, senarist ve yazar Ethan Hawke, Doğan Novus etiketiyle yayımlanan "Şövalyeliğin Kuralları" isimli kitabıyla hayatı bir şövalye gibi yaşamanın sırlarını anlatmayı amaçlıyor.

Hawke, ailesinin geçmişinden yola çıkarak gerçek bir şövalye nasıl olunur sorusunun cevabını arıyor…

Kitabın konusu özetle şöyle:

Şövalye Thomas Hawke, savaştan sağ dönemeyeceği korkusuyla çocuklarına hayatın anlamı ve güzellikleri hakkında yol gösterici bir mektup bırakmaya karar verir... Bu uzun mektup hem onun kendi şövalye olma hikâyesini anlatacak, hem de gerçek bir şövalye nasıl olur sorusunun cevabını verecektir... Çünkü, şövalye olmak sadece savaşa gitmek demek değildir...

Şövalye olmanın kuralları kitapta şöyle anlatılıyor:

Bir şövalye hakikati savunmaz; hakikatin içinde yaşar ve hakikat onu savunur... Yalnızlık... Tevazu... Şükran... Gurur... Yardımlaşma... Dostluk... Bağışlayıcılık... Dürüstlük... Cesaret... Zarafet... Sabır... Adalet... Cömertlik... Disiplin... Adanmışlık... İnanç ve sevgi, şövalye olmanın kurallarıdır...

Ethan Hawke, 1970'te Teksas'ta dünyaya geldi. Senaryo yazarlığı ve oyunculuk alanında dört kez Oscar'a aday gösterildi. Ölü Ozanlar Derneği, Gerçekler Acıtır, Gaitaca, İlk Gün, Richard Linklater'in Gün Doğmadan üçlemesi ve Çocukluk filmlerinde rol aldı. Ethan Hawke, dört çocuğu ve kitap illüstratörü olan eşi Ryan Hawke ile Brooklyn'de yaşıyor.

ŞÖVALYELİĞİN KURALLARI, Ethan Hawke, Türkçesi: Sevi Sönmez, Doğan Novus