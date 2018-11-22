Fatih Erdoğan, "ALMA" ödülü 2019 adayı

22 Kasım 2018

Mavibulut Yayınları'nın kurucusu ve 60'ın üzerinde kitabıyla Türkiye'nin en çok okunan çocuk kitabı yazarlarından biri olan Fatih Erdoğan, ALMA ödülüne bu yıl da aday gösterildi.

Astrid Lindgren Anma Ödülü (ALMA) adayları her yıl olduğu gibi bu yıl da Frankfurt Kitap Fuarı'nda açıklandı. 64 ülkeden 246 adayın belirlendiği ödülün kazananı 2 Nisan 2019'da açıklanacak.

2002 yılında 94 yaşında vefat eden yazar Astrid Lindgren'in adını taşıyan ödüle nitelikli çocuk ve gençlik edebiyatı eserleri veren yazar ve çizerler ile okuma kültürüne ciddi katkılarda bulunmuş kişi, kurum ve organizasyonlar aday gösterilebiliyor.

Türkiye'de çocuk edebiyatının öncü isimlerinden biri olan Fatih Erdoğan, 23 Nisan 1954 yılında İzmir'de doğdu. Kültür Koleji'ni ve Robert Kolej'i bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1980 yılında, Türkiye'de sadece çocuklar için kitap yapan ilk yayınevi olan Mavibulut Yayınları'nı kurdu. Aynı yıl, ilk kitabı "Pan ve Çiçeği" ile Kütüphaneciler Derneği tarafından düzenlenen Resimli Kitap Yarışması'nda birincilik ödülünü aldı. O günden beri çocuklara yönelik çok sayıda kitap yazdı, resimledi, çevirdi ve editörlüğünü yaptı.

Dünyanın önde gelen birçok çocuk yazarının pek çok eserini Türkçeye çevirdi ve yayımladı. 1986 yılında da ilk resimli kitap yarışmasını düzenledi. Çok sayıda çocuk yazarı ve çizerinin ilk eserlerini yayımladı. 1994 yılında "Çocuk Yayınları Derneği" adıyla bugün Uluslararası Çocuk Kitapları Kurulu'nun (IBBY) Türkiye kolu olan Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği'nin (ÇGYD) kurulmasına öncülük etti ve 10 yıl yönetim kurulu başkanlığını yaptı. 1990-2000 yılları arasında çocuklar için çıkarılan ilk edebiyat dergisi olan Kırmızıfare'yi ve ilk çocuk edebiyatı araştırmaları dergisi Binbirkitap'ı yayımladı. Fatih Erdoğan'ın kitapları pek çok yabancı dile çevrildi ve 1 milyondan fazla sattı.