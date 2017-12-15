15 Aralık 2017

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yayınları Cumhuriyet'in 94. kuruluş yıldönümüne özel olarak "Fotoğraflarla Atatürk" kitabını yayımlandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1906 yılından ölümüne kadar olan süreci belgeleyen "Fotoğraflarla Atatürk" kitabı, büyük liderin askeri ve siyasi kariyerine odaklanıyor.

Kitap, Atatürk'ün yanı sıra Mareşal Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Kâzım Karabekir, Rauf Orbay, Cevat Abbas, Kılıç Ali gibi silah ve dava arkadaşlarını, Halide Edip, Claude Farrere gibi dönemin öncü düşün insanlarını, kendisine resmi ziyarette bulunan yabancı devlet adamlarını ve çeşitli Anadolu kentlerinden insan görünümlerini de bir araya getiriyor.

"Fotoğraflarla Atatürk" kitabı, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Fotoğraf Koleksiyonu'ndan seçilen Selahattin Giz, Jean Weinberg ve Ali Enis Oza gibi dönemin ünlü isimlerinin yüz otuzu aşkın fotoğrafına yer veriyor. Kitapta öne çıkan kareler arasında, Kıraç ailesinin fotoğraf albümünde yer alan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, Can ve İnan Kıraç'ın annesi Semiha Hanım adına imzaladığı 1927 tarihli portre de bulunuyor.

Kitapta ayrıca, Time Dergisi'nin 1927 yılında çıkarttığı 21 Şubat tarihli sayısının kapağını oluşturan Weinberg imzalı ünlü Atatürk portresi de yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Savarona yatından İstanbul'u seyrederken Selahattin Giz tarafından çekilen 1 Haziran 1938 tarihli fotoğrafı ise, bilinen son portrelerinden biri olarak öne çıkıyor.

"Fotoğraflarla Atatürk", Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde okuyucuya sunuluyor.

suna ve inan kıraç fotoğraf koleksiyonu

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Fotoğraf Koleksiyonu, fotoğrafın yaygınlaşmaya başladığı 19. yüzyıl ortalarından erken 20. yüzyıla uzanan bir süreci kapsıyor. Caranza, Robertson, Pascal Sébah, Kargopoulo, Sébah & Joaillier, Abdullah Biraderler, Gülmez Biraderler, Ali Sami Aközer, Ali Enis Oza gibi fotoğraf sanatçılarının ve bazı amatör fotoğraf meraklılarının dönemin zorlu ve zahmetli teknikleriyle çektikleri yaklaşık 7 bin fotoğraf, İstanbul'un o yüzyıllardaki fiziksel ve sosyo-kültürel yapısı hakkında fikir verirken, şehrin bugün çoğu şekil değiştirmiş ya da kaybolmuş güzelliklerini gözler önüne seriyor.