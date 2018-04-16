fuar, yine Kültürpark'ta…

16 Nisan 2018

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A. Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle hazırlanan 23. İzmir Kitap Fuarı, 14-22 Nisan tarihleri arasında her zamanki yerinde Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda (Kültürpark) düzenlenecek.

Bu yıl 460 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilecek 23. İzmir Kitap Fuarı, yaklaşık 120 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Dokuz gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak.

fuar ziyaret saatleri

Girişin ücretsiz olduğu İzmir Kitap Fuarı, her gün 11.00-20.00, fuarın son günü olan 22 Nisan Pazar günü ise 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

izmir kitap fuarı'nı takip edin

Fuarla ilgili en güncel haberleri, konuk yazarları, ulaşım bilgilerini, etkinlikleri ve imza günlerini www.izmirkitapfuari.com sitesinden ve facebook/kitapfuariizmir, twitter/kitapfuari ve instagram/kitapfuari hesaplarından takip etmek mümkün. Ayrıntılı etkinlik programı ve imza günleri listesi ise web sitesinin etkinlik takvimi sekmesinde…