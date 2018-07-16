geceyi bölen fısıltı

16 Temmuz 2018

ÇİĞDEM SİRKECİ

İlk romanı "Kadın Cinayetleri"ni 2014 yılında yayınlayan yazar Verda Pars, Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olmasının yanı sıra televizyonda izlediğimiz "Kocamın Ailesi" ve "Aşk Yalanı Sever" dizilerinin senaristi.

Pars, ikinci romanı "Ölüm Fısıldar Geceye" ile tekrar polisiye okuyucuların karşısına çıkıyor. İlk romanında olduğu gibi kahramanımız yine gazeteci Misli Perin.

Romanın başında Misli Perin'i, dört kişilik çekirdek arkadaş grubu içerisinde yer alan, çocukluğundan beri âşık olduğu ama arkadaşlıkları bozulur diye çekinerek açılamadığı Kemal'in evliliği ile bozguna uğramış bir halde buluruz. Kemal'le eşinin evlerinde verdikleri davette her şey daha da kötüye gider. Misli sürekli Kemal'in eşi Aslı'nın hali, tavrına, evliliklerindeki ve evdeki her şeyi kontrol ediyor olmasına, sitedeki evlerine, velhasıl kendi tanıdığı Kemal'le örtüştüremediği bu fanustan yaşama sinirlenir, peş peşe yuvarladığı kadehlerle ağzından çıkan lafların farkına varamaz hale gelir.

Kahramanımızın yardımına Hızır gibi yetişen son derece alımlı bir kadın olan teyzesi Cavidan olacaktır. Cavidan Hanım ihtiyaç duyduğu her anda, anne babası hayatta olmayan yeğenine kol kanat germeye ve yanında olmaya söz vermiştir ve bu sözünü de hep tutmuştur. Gerçi kendisi karabatak misali beklenmedik bir anda kaybolup yine beklenmedik anlarda ortaya çıkan bir kadındır ama bu alışkanlığının gizemini çözmeyi romanın okurlarına bırakmak yerinde olacaktır.

Misli, hayatının bu bedbaht evresinde hocası Serra'ya gidip gelir, teyzesinin aniden kendisine ev arkadaşı olarak yamadığı Uğur ile vakit geçirirken, boğazları kesilerek öldürülen ve birbirinden bağımsız olduğu düşünülen cinayetler -ki kurbanlardan biri de Uğur'un kuzeni Akın'dır işlenmeye başlar. Misli'nin içinden bir ses bu cinayetlerin izini sürmesini fısıldayacak ve O da gazetecilik sevdası ile işe koyulacaktır. Emniyetteki yakın arkadaşlarından elde ettiği bilgi, ipuçları ve sezgisi ile olayları kendi kendine çözmeye girişecek ve polisle vakitlice paylaşmadığı bulgular, kahramanımızın kendi hayatını tehlikeye atmasına neden olacaktır. İnsanı meraklandıran kurgusu ile heyecanla okunan romanda bol aksiyon var. Romanın baş kahramanı Misli Perin olsa da teyzesi Cavidan, Misli'nin sevgilisi Uğur, haksız yere hapiste yattığını düşündüğü abisini kurtarmaya çalışan İnci ve daha pek çok karakterin hikâyesi de en az Misli kadar dikkat çekiyor ve her biri başlı başına kendi küçük romanlarının kahramanı gibi. Bu noktada Verda Pars'ın dizi senaristliğinin romancılığına katkısı/ etkisi olup olmadığını merak ettim.

Romanın sonunda katille ve hikâyesi ile yüzleşince hikâyenin kurgusunda bazı detayların, bazı noktaların yeterince inandırıcı olamadığı hissine kapılmakla ve cevapsız birtakım sorularla baş başa kalmakla beraber "Ölüm Fısıldar Geceye" kitabını, yaz tatili için yanınıza almanızı öneriyorum. Deniz kenarında engin maviliklerin seyri içinde keyifle okuyabileceğiniz bir polisiye.

ÖLÜM FISILDAR GECEYE, Verda Pars, Yitik Ülke Yayınları, 349 s.