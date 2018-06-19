girişimcilik denilen zahmetli yolculuk

19 Haziran 2018

Burak Özdoğan okuyucuyu zorlu girişimcilik işinin detaylarından ve bugünün işlerinden ve iş yapış biçimlerinden ders almaya çağırıyor: Bugün girişimciler için birçok kaynağa erişim imkânı geçmişte olduğundan çok daha düşük maliyetli ve hızlı.

Ancak doğru kaynakların seçimi, kaynakların etkin ve doğru işte kullanımı gibi unsurlar dün olduğu gibi bugün de girişimcinin yönetmesi gereken önemli değişkenler olarak karşımızaçıkıyor.

Girişimcilik onlarca farklı anayol ve patikadan geçilen uzun ve zahmetli bir yolculuktur. Bu yolculuğun temeli ise ‘fikir'dir. Girişimcinin çözümünü bir ürüne dönüştürme sürecinde en büyük destekçisi çözümünü projelendirmesi olacaktır. Girişimcinin fikirle başlayan projelendirmeyle devam eden süreçte yapması gereken belki de en önemli şey adım atmaktır. Çevrenizde sürekli olarak parlak iş fikirlerinden bahseden ve belirli bir süre sonra "bendemiştim, bakyaptılar!" cümlesini kuran pek çok" fikir insanı" görebilirsiniz.

Girişimci ile bu fikri bol kişileri ayıran temel özellik, girişimcinin fikirlerini hayata geçirebilmek için gereken tüm riskleri üstlenerek adım atabilmesidir. Her insanın olduğu gibi girişimcinin de bu riskleri üstlenmemek için sıralayabileceği bir sürü bahanesi ve kaygısı olabilir. Bunlar arasında en sık karşılaşılanlar; kurulu düzeni bozmama, düzenli geliri bırakamama, okulu aksatmama veya eşe dosta rezil olmama şeklindesıralanabilir.

Burak Özdoğan bugünün girişimcisinin doğru anlaması gereken iki önemli konuya da kitapta detaylarıyla yer veriyor: Fırsat ve ortaklık. Girişimcilerin fırsatları değerlendirebilmesi için kaynak yapısını tespit ederek bu kaynakları doğru yönetmesi gerekir. Temel olarak girişimcinin yönetmesi gereken kaynaklar 4 başlık altında toplanabilir: 1. Finansal kaynaklar, 2. İşletim kaynakları, 3. İnsan kaynakları, 4. Teknolojikkaynaklar. Girişimci ekibinoluşturulmabiçimiyaniortaklıkyapısı ve daha da temel de ortaklık kararı, en az girişimciyi bu çabaya iten iş fikri ve iş fikrinin barındırdığı fırsat kadar önemlidir. Günümüzde başarılı birçok girişimin iyi ortaklıkların neticesinde bugünkü konumlarına ulaştığı görülmektedir. Günümüzde artık rekabetin olmadığı bir pazar neredeyse bulunmamakla birlikte girişimcilerin en sık yaptıkları hataları irdelediğimizde karşımıza rakipleri doğru analiz edememe, hatalı rekabet stratejilerine sahip olma gibi durumlar çıkıyor. Rekabet stratejisi, iş modelinin sacayaklarından en hassas olanıdır. Doğru rekabet stratejisinin oluşturulabilmesi ilgili sektör ve mevcut oyuncular hakkında mümkün olduğunca yüksekseviyedebilgive bilinç gerektirmektedir. Rekabet stratejisinin başarılı şekilde oluşturulabilmesi için dört temel işin yerine getirilmesi gerekir: 1. Sektör analizi, 2. Rekabet analizi, 3. Yetenekanalizi, 4. Fırsatanalizi.

Yazar kitapta yatırım modelleri ve yatırımcı tiplerini de ele alıyor. Yatırım modellerinden melek yatırım, kitlesel fonlama ve risk girişim sermayesi konularını ayrıntılarıyla ve örneklerle açıklıyor. "Bir girişimci adayı, fikrini saklamalı mı yoksa paylaşmalı mı?" sorusuna Özdoğan, "Kesinlikle paylaşmalı" cevabını verirken, ayrıca başarısız start-up'lara ve bunlardan çıkarılabilecek derslere de değiniyor.

BUGÜN GİRİŞİMCİLİK, Burak Özdoğan, Abaküs Kitap, 124s.