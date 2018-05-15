güzel sanatların bir dalı mı?

15 Mayıs 2018

Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan "Güzel Sanatların Bir Dalı Olarak Evlilik" kitabı, Julia Kristeva ile Philippe Sollers'in söyleşilerinden derlenmiş…

Kitap, Julia (1941, Bulgaristan, Sliven doğumlu) ile romanlarında inanılmaz tuhaflıkların altını çizen Philippe'in (1936, Fransa, Bordeaux doğumlu) 1966 yılının Paris'inde karşılaşmaları, 68 Mayısı'ndan hemen önce, o sırada ve sonrasında birbirlerini sevmeleri ni ve1967'den bu yana evli kalmalarını konu alıyor… Kitapta ağızlarından çıkan her sözcüğü sanat, edebiyat ve felsefeye bağlayabilen bu çiftin entelektüel evlilik ve özgürlük hikâyesi anlatılıyor.

"Evlilik çoğu zaman taraflardan birinin kurban konumunda olduğu bir çatışmadır. İnsanlar birtakım hesaplarla ya da aldatıcı hayallere kapılarak evlenir; zaman, kitabına uygun bu kırılgan sözleşmeyi yıpratır, evlilik bozulur, insanlar yeniden evlenir ya da karşılıklı hayal kırıklıkları arasında çakılıp kalır" şeklindeki bir düşünüşü kırdığını söylüyor Philippe Sollers ve şöyle devam ediyor: "Burada öyle bir şey yok: Her iki taraf da eşit olarak, birbirini sürekli olumlu etkileyerek kendi yaratıcı karakterini koruyor. O halde burada düzen meraklısı ama çözülen toplumun kabul etmekte zorlandığı yeni bir aşk sanatı söz konusu. Her türlü gericiliğe karşı bir sosyal eleştiri ve özgürlüğe düzülen şiirsel bir güzelleme olarak evlilik. Deneyin."

GÜZEL SANATLARIN BİR DALI OLARAK EVLİLİK, Julia Kristeva– Philippe Soller, Türkçesi: Aysel Bora, Yapı Kredi Yayınları, 104s.