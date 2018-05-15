hepsi 30 cilt, 17 bin sayfa

15 Mayıs 2018



Sahip olduğu yaklaşık 11 bin çeşit bitki türünün üçte biri endemik (ülke topraklarına özgü) olan ve çeşitlilik anlamında neredeyse Avrupa kıtasındaki bitki türlerinin toplamıyla yarışan Türkiye bitki türleri; ilk kez Türk bilim insanlarının çalışmasıyla ve Türkçe olarak dev bir külliyatta toplanıyor.

İlki 2014 yılında yayınlanan, 2023 yılına kadar 10 cildi tamamlanacak külliyat; toplamda 30 cilt olacak. Resimli Türkiye Florası Projesi, Flora Araştırmaları Derneği ve Ali Nihat Gökyiğit Vakfı (ANG) yönetiminde, "Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde" Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları tarafından yayına hazırlanıyor. 53 botanikçi ve 44 bitki ressamının 4 yılda tamamladığı ikinci cilt; Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Çalışma, çağın gereklerine uygun olarak elektronik bir fl ora oluşturularak www.turkiyefl orasi.org.tr adresinden de kamuoyuna sunuluyor.

geleceğe doğal miras

Büyük bir bitki çeşitliliğine sahip olan Türkiye'nin bu zenginliğini tanıtmak, gelecek nesillere aktarmak ve akademik çevrelerin yanı sıra tüm toplumun faydalanacağı bir eser yaratmak amacıyla başlayan projenin ikinci cildi bin 80 sayfadan oluşuyor. İkinci cildin tanıtım toplantısında konuşan Tekfen Holding ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB) Kurucusu Ali Nihat Gökyiğit, yıllar önce, uzun bir yola çıktıklarını ve 2014 yılında ilk cildi tamamladıklarını hatırlattı. Projenin Türkçe olması ve kendi alanında bir ilk olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı himayesine alındığını vurgulayan Gökyiğit, "Türkiye'de ortalama 10 günde yeni bir bitki keşfediliyor. Bu doğal mirası yarınlara Türkçe bir eserle aktarmak istiyoruz" dedi.

Gökyiğit, projenin Türk botanikçiler tarafından hazırlanması ve yine Türk bitki ressamları tarafından resmedilmesinin önemine dikkat çekerek, "ANG Vakfı ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi olarak, Flora Araştırmaları Derneği ile projeyi yürütüyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

yüzlerce biliminsanı ve ressam

Resimli Türkiye Florası Projesi Başeditörü Prof. Dr. Adil Güner ise uzun yıllar sürecek bir kaynak kitap çalışmasının ikinci cildini tamamlamış olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Yüzlerce bilim insanı ve bitki ressamının titizlikle çalıştığına vurgu yapan Güner, "İlk kez Türkçe olarak hazırlanan bu çalışma akademik anlamda da gelecek nesillere büyük bir kaynak olacak" dedi. Güner, bitki çizimlerini gerçekleştiren ressamların da proje kapsamında yetiştirildiğini hatırlatarak, "Resimli Türkiye Florası'nın ikinci cildinin tamamlanması tek başına editörlerin, yazarların ve ressamların başarısı olmamıştır. Flora yazımı için gerekli donanımlara sahip bir merkeze ihtiyaç bulunmaktadır. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB) bu gereksinimi karşılamış ve Türk botanik dünyası için âdeta bir bilim merkezi haline gelmiştir" diye konuştu. Güner, ikinci cildin içeriğine dair şöyle devam etti:

"Resimli Türkiye Florası'nın yazım planı, Türkiye'nin bitki çeşitliliğinin kısaca tanıtılması ve bu çeşitliliğe katkıda bulunan coğrafya, yer şekilleri, jeoloji, paleocoğrafya, toprak, iklime ait özet bilgilerin yer aldığı birinci cilt, 2014 yılı içinde yayınlanmıştı. Elinizde bulunan 2. cilt ile Türkiye fl orasında yer alan Damarlı Bitki öbeklerinin yazımına başlanmıştır. Başka bir ifadeyle bu cilt gerçekte asıl fl ora yazımının başladığı cilt olarak ifade edilebilir. 30 cilt tamamlandığında elimizde yaklaşık 17 bin sayfalık bir Türkçe külliyat olacak."

RESİMLİ TÜRKİYE FLORASI-2, Başeditör Adil Güner, Editörler: Ali Kandemir, Yusuf Menemen, Hasan Yıldırım, Serdar Aslan, Gülnur Ekşi, Işık Güner, Aşkın Öykü Çimen, ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları