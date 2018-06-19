her zaman Oktay Akbal!

19 Haziran 2018

Aralarında Suçumuz İnsan Olmak, Garipler Sokağı, Batık Bir Gemi, Düş Ekmeği, İnsan Bir Ormandır gibi roman; Ey Gece Kapını Üstüme Kapat, Tarzan Öldü gibi öykü ve Şair Dostlarım gibi anı kitaplarının olduğu Oktay Akbal eserleri yakında Doğan Kitap tarafından yayımlanacak.

Editörlüğünü Sevengül Sönmez'in üstleneceği Oktay Akbal kitapları, sonbahardan itibaren okurlarla buluşacak.

Oktay Akbal, eserlerinde güncel hayatın yanı sıra insan psikolojisini ele alıyordu. Kendi yaşam deneyimlerinden, çocukluk anılarından yola çıkan, küçük kent insanını da göz ardı etmeyen duygulu öyküler yazdı. Bunlar toplumsal olaylarla ilgili gözlemlere değil, anılara ya da düşlere dayalı, içe dönük hikâyelerdi. Akbal hikâyeleri, Behçet Necatigil'in deyişiyle "Konulu hikâyeler değil de, belli konular çevresinde oluşan anılar toplamıdır". Yazın çevrelerinde geniş ve olumlu yankı yapan Önce Ekmekler Bozuldu adlı ilk öykü kitabı 1946'da yayımlanmış, bu kitabı 1949'da Aşksız İnsanlar izlemişti.

Romanlarında da "an"lara odaklanan Oktay Akbal, "Yaşamı Yeniden Kurmak" başlıklı yazısında romanla ilgili düşüncelerini şöyle anlatıyordu: "Bir romanı ‘yaşanmış' gibi etkileyici yapan, okurları da o ‘yaşanmış' serüvenin içinde yaşatan, yalnızca yazarın anlatım ustalığıdır."

Fıkra türündeki gazete yazılarıyla da kimi edebiyat sorunlarına ve olaylarına eğilen Oktay Akbal genç kuşaklara edebiyat sevgisini aktarmaya çalışmıştı.

Garipler Sokağı ve Bizans Definesi adlı kitapları Rusçaya; Dondurmalı Sinema Sırpçaya çevrilen Oktay Akbal'ın Suçumuz İnsan Olmak adlı kitabı Erdoğan Tokatlı yönetiminde 1986 yılında filme çekilmişti.