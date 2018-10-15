herkesin farklı bir hikâyesi vardır

15 Ekim 2018

Ece Erdoğuş Levi’nin yeni romanı Her Şeyi Baştan Anlat, çizdiği onlarca insan portresiyle okuru bambaşka diyarlara götürmeyi hedefliyor… Yazar, kitabında normal-anormal ayrımının da sınırlarında dolaşmayı amaçlıyor.

Kitabın konusu özetle şöyle: Özlem, 35 yaşında evli bir kadındır. Bir akşam ani bir kararla kocasını terk edip âşık olduğu adamın evine gider. Orada onu kötü bir sürpriz beklemektedir: Bir eş! Evine geri dönen Özlem’in gerçeklerle bağı kopmuştur artık. Geçirdiği sinir krizi sonrasında gözlerini bir akıl hastanesinde açar. Âşık olduğu adamın hayali sürekli yanındadır ve Özlem’le konuşmaktadır.

Özlem’in akıl hastanesinde tanıştığı her hastanın farklı bir hikâyesi vardır. Kimi aklını rakamlarla bozmuş, kimi kavuşamadığı sevgilinin özlemiyle çıldırmış, kimi yangında yitirdiği çocuklarının acısıyla gerçeklik duygusunu yitirmiş bu insanlar, Özlem’in dünyaya ve kendine bakışını sorgulamasına neden olacaktır. Özlem takıntı haline getirdiği adamdan kurtulup yepyeni bir yaşama yelken açma gücünü kendinde bulabilecek midir?

HER ŞEYİ BAŞTAN ANLAT, Ece Erdoğuş Levi, hep kitap, 232 s.