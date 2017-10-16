Heyecan sevenler için…

16 Ekim 2017

Dan Brown'ın yeni kitabı Başlangıç'ı hafta içinde yayınlayan Altın Kitaplar'dan, Clive Cussler'ın fantastik olaylarla örülmüş yeni romanı Kayıp Şehrin Laneti ve Stephen King'in O'sunun özel ciltli yeni basımı da raflarda yerini aldı...

New York Times'ın yazarlarından Clive Cussler'ın Russell Blake ile birlikte kaleme aldığı Sam ve Remi Fargo macerasının devamı olan Kayıp Şehrin Laneti'nin hikâyesi kısaca şöyle:

Guadalcanal sahillerinde garip söylentiler dolaşıyordu. Kimilerine göre denizin altında büyük bir hazine yatmaktaydı. Kimileri de devlerin varlığından ve insanları vahşice öldürdüklerinden söz ediyordu. Bu söylentilerden habersiz, Solomon Adaları yakınlarında keşif yapmakta olan arkadaşlarının çağrısı üzerine adaya gelen Fargo çifti, kendilerini bir anda tehlikeli bir maceranın içinde bulurlar.

Dalışlar sırasında karşılaştıkları ipuçları ve olaylar Fargo çiftini Avustralya'ya, oradan da Japonya'ya sürükler. Ve en sonunda korkunç gerçekle yüz yüze gelirler…

Altın Kitaplar, yine geçtiğimiz günlerde, Stephen King'in aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanan O'nun film afişini kapağa taşıyan ciltli özel baskısını da bir kez daha maceraseverlerle buluşturdu…