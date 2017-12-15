iki kitap bu kez bir arada

15 Aralık 2017

Cengiz Öndersever'in daha önce yayınlanmış iki öykü kitabı, h20 Yayınevi tarafından bir araya getirilerek kitaplaştırıldı… Öndersever, 1961 İstanbul doğumlu. İlk öyküsü Somut dergisinde yayınlanmış. İkarusun Kanatları adlı öyküsü ile Hürriyet Gösteri dergisi ödülünü kazanmış. Bir dönem Yaşasın Edebiyat dergisini çıkaran Cengiz Öndersever'in kitaplarından Kapalı Sevda 1986'da, Cuma'yı Gömme Töreni 1991'de yayınlanmış…

Öndersever'in iki öykü kitabını bir araya getiren kitap şöyle tanıtılıyor:

"Bu öykülerde şeyler bir araya getirilerek bir şeyler yazılmış değildir. Bu yüzden kimi zaman yazma tekniklerini deşifre ederek ironi dolu bir kurgu ve üslûp kullanılmıştır.

Zihnin dehlizleri, düşüncenin uğrakları arasında gezinen öyküler var kitapta. Kurgulanan düşlerin anlatımından çok, bu düşlerin kurgulanışı öykülenmiş.

Ama 'içsel yolculuklar' değil bunlar, somut şeyler ve mekânlar var; bir masanın üzeri, bir oda, sokak ya da coğrafya üzerinde buluşuyoruz olan bitenle, ancak olaylar da yönlendirmiyor öyküleri. Yazar bir düşün izleğini takibe koyuluyor, okur da satırlar boyunca bu zihin akışının içine çekiliyor. Bu sayede mutlu mu mutsuz mu olduklarına karar verememiş bir çiftin birbirinden habersiz olarak atacağı adımları, birbirleriyle konuşmadıkları halde, bir diğerinden önce haber alabiliyoruz.

Bir keresinde de başlangıcı olamayan bir öykü yazmaya cüret ediliyor.

Bir metin yazarının, bir hastaya bakan işsizin, bir borçlunun, bir delikanlının, çocuklarının eline muhtaç bir ihtiyarın zihninin yarattığı maceraları takip ederken okur, bu maceraların veya sürüklenişlerin sahnelerine davet edilmekte…"

İKİSİ Bİ'ARADA CUMA'YI GÖMME TÖRENİ & KAPALI SEVDA, Cengiz Öndersever, h2O Yayınevi