iki sanatçının dostluğu tek kitapta...

16 Temmuz 2018

Ressam Abidin Dino, yeni baskısı Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan Gören Göz İçin Fikret Muallâ'da ünlü ressamı anlatıyor. Dino bu çalışmada kendisini bir öykücü gibi, Muallâ'yı ise bir öykü kahramanı gibi dile getiriyor.

Dünya çapında bir ressam olmayı hiç düşünmeyen yoksulluk içinde öldükten sonra resimlerinin kıymeti anlaşılan Fikret Muallâ bugün, resim piyasasının değerli isimleri arasında gösteriliyor…

Gören Göz İçin Fikret Muallâ'da Abidin Dino, 1930'larda Bakırköy Akıl Hastanesi'ne yaptıkları bir ziyaretin anısıyla başlayarak Ayasofya'dan Galata'ya, Bakırköy'den Saint-Anne'a, İstanbul'dan Paris'e bütün duraklarıyla, ölümde sonlanan yolculuğunda Fikret Muallâ'nın hayatındaki kırılma noktalarını, dönemiyle, dönemin şartları ve insanlarıyla birlikte betimliyor.

Abidin Dino, Fikret Muallâ ile olan derin dostluğunu yazarken, resim sanatı üzerine de önemli yorumlarda bulunuyor.

Yazar Ferit Edgü bu kitap için şöyle diyor:

"Bir ressamın bir başka ressam üzerine yazdığı, bu elinizde tuttuğunuz kitap, Türkçede benzeri olmayan bir kitaptır. (…)

Bu, dünya görüşleri birbirinden farklı, sanatları birbirinden ayrı yollarda ilerlemiş iki sanatçının dostluğunun kitabıdır…

Tek sözcükle bir vefa kitabıdır."

GÖREN GÖZ İÇİN FİKRET MUALLA, Abidin Dino, Kırmızı Kedi Yayınevi, 184 s.