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iletişim dünyasından…

Dr. Birce Gürbaşkan Akyüz'ün hazırladığı Rubikon'da reklam dünyasının duayenlerinden Süheyl Gürbaşkan ve İstanbul Reklam'ın hikâyesini anlatıyor…

iletişim dünyasından…
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60'lı yıllarda sinema reklamlarıyla ünlenen İstanbul Reklam, 70'lerde TRT'nin yayın hayatına başlamasıyla birlikte televizyon reklamları aracılığıyla sektördeki başarılı isimleri bir araya toplamış bir reklam şirketi…

Dr. Birce Gürbaşkan Akyüz'ün hazırladığı Rubikon'da reklam dünyasının duayenlerinden Süheyl Gürbaşkan ve İstanbul Reklam'ın hikâyesini anlatıyor…

Gürbaşkan, 1950'de Galatasaray Lisesi'nden, 1954'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Paris Sorbonne Üniversitesi'nde hukuk doktorası yaptı. Tercüman'da yazı işleri müdürlüğü yaptı. Vatan'dapolitikayazarı, Akşam'da başyazar olarak çalıştı. 1959'da İstanbul Reklam'ı kurdu. Süheyl Gürbaşkan 22 Haziran 1992'de vefat etti.

RUBİKON, Dr. Birce Gürbaşkan Akyüz, İnkılâp Kitabevi, 240 s.

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