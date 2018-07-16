insanın keşif hırsıyla evrilen bir serüven

16 Temmuz 2018

Fransa'nın önde gelen bilimkurgu edebiyatı ödüllerinden Prix Julia-Verlanger, Grand Prix de l'Imaginaire ve Prix Rosny Aîné'nin sahibi olan Lum'en, Fransızca aslından çevirisiyle raflardaki yerini aldı.

Fransız bilimkurgu edebiyatının temsilcilerinden Laurent Genefort, Lum'en'de insanın sınır tanımayan keşif duygusuna dair bir hikâye anlatıyor.

Dünya dışına açılan şirketlerin gezegenleri ele geçirip hammadde kaynağı olarak kullandıkları bir gelecek. O şirketlerden biri tarafından sömürgeleştiren Kızılküre. Ve bu sömürgede nesiller boyu süren yaşam mücadelesi.

Lum'en, bu gezegene gönüllü olarak gelen, burada doğan, Kızılküre'nin krizlerine çözüm arayan ya da o krizleri bizzat ateşleyen erkek, kadın, çocuk ve gezegene özgü bir tür olan Pilaların gözünden nesillere yayılan, çok boyutlu bir roman.

LUM'EN, Laurent Genefort, Türkçesi: Arzu Nilay Kocasu, Numen Yayıncılık, 283 s.