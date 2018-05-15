"Irgat'ın türküsü" sürüyor

15 Mayıs 2018

Kırmızı Kedi Yayınları 10'uncu yılında Türk şiirinin özgün ve önemli adlarını yayınlamaya devam ediyor… Bu kapsamda 1940 Kuşağı'nın özgün kalemlerinden Cahit Irgat'ın Bütün Şiirleri, Irgatın Türküsü yeniden okurlarla buluştu…

Kuşağının diğer şairleri gibi siyasi iktidarlara karşı çıkan ve bu yüzden kitapları toplatılan, şiirlerinde yoksulluk, faşizm, kapitalist sömürü, sosyal adaletsizlik gibi temaları sık sık işlemiş, ancak asla slogan atmamış bir şair Cahit Irgat. Can Yücel'in şiirinde "Cahit ki bu hasta düzende sağlıklı bir kanserdi" sözleriyle andığı, kendini önce aktör olarak tanımlayan bir şair.

Irgat, hayatını tiyatro ve sinemayla kazanırken şiir verimlerini asla ihmal etmeyip dönemin Varlık, Servet-i Fünûn, Yığın, Yeditepe gibi önemli dergilerinde yayınladı. Tefrika romanlar kaleme aldı…

Irgat'ın bütün şiirlerinin bu yeni baskısında kızı Zeynep Irgat'ın arşivinden derlenen fotoğrafl ar, mektuplar ve belgelerin arasından çıkan, Mina Urgan'a Paris'ten (1948) gönderdiği bir şiiri de ilk defa okurlarla buluştu…

IRGATIN TÜRKÜSÜ, Cahit Irgat, Kırmızı Kedi Yayınları, 272 s.