16 Temmuz 2018

Yayınladığı mutfak kültürü kitaplarıyla tanınan Meri Çevik Simyonidis'in mesleklerinin önde gelen isimlerinden 32 kadınla yaptığı röportajlarla hazırladığı yeni kitabı İstanbul Kokulu Mutfaklar, raflarda yerini aldı.

Okuyucularını farklı kültürler ve lezzetler arasında yolculuğa çıkarmayı hedefl eyen kitap, İstanbul tarihine ve sosyolojisine evlerin en özel, en samimi ve yaşanan kültürü en çok yansıtan mekânından, mutfaklarından bakıyor. Kitapta yer alan röportajlarda, İstanbul mutfağını yansıtan anılar, özlenen tatlar, sofralar, restoranlar, misafirlikler, arkadaşlıklar, olaylar yeniden canlanıyor.

Meri Çevik Simyonidis kitabı için "Asırlar boyu farklı kültürlerin, dillerin, hayatların bir arada, zenginliğine zenginlik katarak yaşandığı bir şehir İstanbul. Ondan ne insanlar, ne hikâyeler, ne renkler, sesler, kokular ve tatlar geçti… Hepsi de hafızalarda derin, unutulmaz izler bıraktı… Şimdiyse birer birer silikleşerek yok olmaya yüz tuttular. Kitabımda 32 kadının hayatından İstanbul'a açılan pencerelerle unutulmaya yüz tutmuş İstanbul mutfağına dair anıları unutulmaz kılmayı hedefledim" diyor.

Simyonidis'in "Bir Varmış Bir Yokmuş" adlı kitabı 2015'de İstos Yayınları'ndan çıkmış, aynı yıl 2015 Dünya Kitap Yılın En İyileri Ödülleri'nde "Yılın En İyi Gastronomi Kitabı" seçilmişti.

İSTANBUL KOKULU MUTFAKLAR 32 Muhteşem Kadın, Farklı Mutfaklar, Farklı Hayatlar! Meri Çevik Simyonidis Sola Unitas Yayınları, 352 s.