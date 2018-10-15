15 Ekim 2018

Bugünkü eğitim anlayışına ışık tutan hikâyeleri ile tarihi 8 bin 500 yıl öncesine giden İstanbul’un yetiştirdiği aydınlar ve Türkiye’nin eğitim birikimi, Kültür AŞ Yayınları tarafından “İstanbul’un 100 Eğitimcisi” adlı eserle okuyuculara sunuldu.

Roma ve Bizans dönemlerinde dünyanın en canlı ve seçkin entelektüel merkezlerinden biri olan İstanbul, dünyanın bilinen en büyük iki hukuk mevzuatının oluşturulmasına ev sahipliği yaptı. Sanat tarihi, kronoloji ve arkeolojinin üstatları İstanbul’da yetişti. Manastır, şapel gibi mekânlar, ibadet yeri olmasının ötesinde Hıristiyan teolojisinin gelişmesinde büyük role sahip yerler haline geldi. Bizanslı polemikçi sanatçı ve aydın Nicephorus Gregoraus, astronomi, eğitim, sanat ve dinî konularda eserlerini İstanbul’da verdi. Felsefe ile de uğraşan Gregoraus, İtalya Calabria’da yaşayan Aristocu hümanist-felsefeci Barlaam ile tartışmaya girdi ve onu mağlup ederek büyük bir şöhrete kavuştu. 39 ciltten oluşan “Roma Tarihi” adlı kitabını yazarak adını parlatan Nicephorus Gregoraus, bu kadim kentin yetiştirdiği en büyük eğitim insanlarından biri olarak tarihte yerini aldı. 1453’te Fatih, İstanbul’u fethetti. Eğitime olan ilgisiyle bilinen Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u İslâm dünyasının diğer şehirleri gibi, hatta onlardan daha ileri bir sanat ve kültür merkezi haline getirebilmek için büyük çaba sarf etti. Orta Asya başta olmak üzere İslâm dünyasının başka diyarlarından âlimleri İstanbul’a davet etti, medreseler açtı, canlı bir eğitim hayatı için ortam hazırladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’nin katkılarıyla hazırlanan İstanbul’un Yüzleri Serisi’nin “İstanbul’un 100 Eğitimcisi” adlı eserinde; İstanbul’da Doğu Roma tecrübesinden başlayarak günümüze kadar gelen 100 eğitimcinin hayat hikâyeleri, eğitim eserleri, görüşleri, ilkeleri ve yer yer de hayat karşısındaki çelişkileri Mustafa Gündüz’ün kaleminden anlatılıyor. Faik Sabri Bey, Ohannes Hintliyan, Dr. Markus ve Refia Şemin gibi eğitimcilerin biyografileri ilk defa bu kitapta yer alıyor.

İSTANBUL’UN 100 EĞİTİMCİSİ, Mustafa Gündüz, Kültür AŞ., 240 s.