İstanbul'un 1950'li yılları

15 Şubat 2018

Tutku, Değişim ve Zarafet/1950'li Yıllarda İstanbul kitabı, o yıllardaki insanların gündelik hayatının izini sürüyor. İnsan hikâyelerini, gündeliğin ritmini, parıltılı yaşamlardan şehre tutunamayanlara uzanan geniş bir yelpazeyi konu alıyor. Kimi zaman İstanbul'un en havalı yüzünü anlatırken kimi zaman merceğini şehrin kuytu köşelerine çeviriyor.

Adadaki görkemli konaklardan gecekondu mahallelerine, plaj eğlencelerinden iş cinayetlerine, modaevlerinden batakhanelere uzanıyor. İmar harekâtı ile değişen şehrin topografyasına yine dönemin İstanbullusunun gözlerinden bakıyor…

Yazarlar Güven Gürkan Öztan ve Serdar Korucu, eski ile yeninin, yoksulluk ile zenginliğin, mütevazılık ile şatafatın çok kutupluluğu arasında adeta yeniden şekillenen İstanbul'un 1950'li yıllarının izini sürüyorlar.

Kitabın yazarlarından Güven Gürkan Öztan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. 2009 yılında "Türkiye'de Çocukluğun Politik İnşası" adlı doktora tezi ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı. Tezi, 2011 yılında aynı adla kitaplaştı.

Türkiye'de resmi ideoloji, milliyetçi akımlar, milliyetçilik-toplumsal cinsiyet ilişkisi, azınlıklar, çocukluk ve militarizm konuları başta olmak üzere makaleleri çeşitli dergilerde yayımlandı. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyaset Bilimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi.

Kitabın diğer yazarı Serdar Korucu ise İstanbul Üniversitesi'nde felsefe eğitimi aldı. TV8'de başladığı meslek hayatını Skyturk, Business Channel, Cem TV, TRT1, TRT2 ve A Haber'de haber merkezi ve haber program bölümlerinde editör-yapımcıdanışman olarak sürdürdü. Beş yıldır CNN Türk'te editör olarak çalışıyor.

Radikal, Bianet, Agos, Avlaremoz ve BirGün'e dezavantajlı gruplar özelinde insan hakları haberleri ve röportajları yapan, Atlas dergisine dosyalar hazırlayan Serdar Korucu'nun yazıları çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanıyor.

TUTKU, DEĞİŞİM VE ZARAFET, Güven Gürkan Öztan ve Serdar Koruyucu, Doğan Kitap, 460 s.