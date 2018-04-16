kabul ve kararlılık hakkında

16 Nisan 2018

Düşünmek istemediğimiz konuların, hissetmek istemediğimiz duyguların inadına zihnimizi nasıl meşgul ettiğine dair bir psikoloji metaforuna dayanan Pembe Fili Düşünme, İnkılâp Kitabevi'nden yayımlandı.

Psikolog Zeynep Selvili Çarmıklı kitabında, psikoloji alanında özellikle ilgilendiği Kabul ve Kararlılık Terapisi, Şefkat Odaklı Terapi, Öz-Şefkatli Farkındalık kavramlarını kendi deneyimlerinden örnekler vererek anlatıyor.

Pembe Fili Düşünme, sadece başarı, mutluluk, sevgi gibi pozitif duygu, düşünce ve olaylara odaklanılan bir insan hayatının eksikliğine değiniyor; acı, üzüntü, başarısızlık, yetersizlik gibi zihnimizin derinlerine atmaya çalıştığımız duygu, düşünce ve olayların da biz insanlar için olduğunu anlatmayı hedefliyor. Pembe Fili Düşünme'yi, okurların geçmişlerini, öğrendiklerini, deneyimlerini göz ardı ederek ezbere nasihatler vermek için değil, bir yol arkadaşı olmaya niyet ederek yazdığını belirten yazar, "Can-ı gönülden inanıyorum ki, hepimizin paylaşmaya değer bir hikâyesi var; hepimizin mücadeleleri var; hepimizin acıları ve neşeleri var. Ve hikâyemizi anlattıkça insanlığımızın farkına varıyoruz, diğerlerinden ne kadar farklı olduğumuzu ve aynı zamanda diğerlerine ne kadar benzer olduğumuzu fark ediyoruz." diyor.

PEMBE FİLİ DÜŞÜNME, Zeynep Selvili Çarmıklı, İnkılâp Kitabevi, 208 s.