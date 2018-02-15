Karadeniz'de 220 yayınevi

15 Şubat 2018

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A. Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile hazırlanan Karadeniz 4. Kitap Fuarı, 20-25 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Karadeniz Kitap Fuarı'na 220 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılırken fuar süresince panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 60 kültür programı düzenlenecek.

ziyaret saatleri

Girişin ücretsiz olduğu Karadeniz Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30, kapanış günü 25 Şubat 2018 Pazar günü ise 10.00- 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

tramvay ile ulaşılabiliyor

Tramvay ile fuar alanına ulaşmak mümkün. Tekkeköy durağında inerek TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ne geçilebiliyor.

takip etmek için

Fuarla ilgili en güncel haberleri, konuk yazarları, ulaşım bilgilerini, etkinlikleri ve imza günlerini www.karadenizkitapfuarisamsun.com sitesinden ve facebook/ karadenizkitapfuari, twitter/ kitapfuari, instagram/kitapfuari hesaplarından takip etmek mümkün.