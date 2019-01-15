kedi severler için 95 pisi pisi

15 Ocak 2019

The New Yorker'ın kapağında yer alan çalışmalarının yanı sıra dünyaca ünlü pek çok dergi ve gazetede yayınlanan illüstrasyonlara, Dünya Kitap Dergisi kapaklarına imza atan, çok sayıda ulusal ve uluslararası sergi açan Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun yeni kitabı "Benim Kedilerim" okuyucularla buluştu.

Çizimleriyle 27'si uluslararası olmak üzere 72 ödül kazanan Gürbüz Doğan Ekşioğlu, illüstrasyonlarıyla kediler aracılığıyla dünya halini gözler önüne seriyor. Kitap, 95 adet kedi illüstrasyonu, 3 adet fotoğraf ve çok sayıda aforizmadan oluşuyor.

"Benim Kedilerim"in çıkış noktası, Ekşioğlu'nun Eskişehir, Ankara ve Antalya'da aynı adla gerçekleştirdiği sergilere dayanıyor. Sergilerin ardından Yeditepe Üniversitesi Yayınevi'nin çalışmaları kitaplaştırma isteği üzerine başlayan iş birliğinin seri kitap projesine dönüştüğünü belirten Gürbüz Doğan Ekşioğlu, dizinin ilk kitabı olan "Benim Kedilerim"e ilişkin şunları söylüyor:

"New Yorker dergisinin kapaklarında kedi ve köpek çalışmaları da yer alır. Dergiye sunduğum üç işimden biri fincanın içine oturmuş, kuyruğu kulp olmuş kedili olandı. O işim, 1992 yılında dergi kapağında yayınlanınca çok beğenildi. Bu sonuç, benim kedi resimlerime devam etmemde büyük etkendir. Yıllar içinde başka dergi kapakları ve sergilerim de oldu. Yeditepe Üniversitesi Yayınevi'nin önerisiyle kedili resimlerimden oluşan bu kitabımı yayına hazırladık, çok da güzel bir sonuç elde ettik. Yeditepe Üniversitesi yönetimine ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim."

Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Mesudiye'de doğdu. 1979 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik Sanatlar Bölümü'nü bitirdi. 1980'de bir reklam ajansında sanat yönetmenliği yapmaya başladı. Daha sonra 1981 yılında mezun olduğu okul olan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde asistan olarak görev aldı. 2006 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı bölümünde öğretim üyeliği görevini sürdürüyor.

3'ü uluslararası olmak üzere toplam 39 kişisel sergi açan, pek çok ulusal ve uluslararası karma sergide eserleri yer alan Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun çalışmaları 21 ülkede yayınlandı. Ayrıca çok sayıda kitap ve dergi kapağında illüstrasyonları kullanılan Ekşioğlu'nun Yeditepe Üniversitesi Yayınevi'nden çıkacak ikinci kitabı, şubat ayında raflardaki yerini alacak.

BENİM KEDİLERİM, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, 204 s.