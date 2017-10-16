kitaplı kalın...

16 Ekim 2017

Ekim, yayıncılık sektörünün yaz sendromunu tamamen unutup fayrap ettiği ay… 4 Kasım'da TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı açılıyor… Yeni kitaplar, orada görücüye çıkacaklar… Ondan önce, yayıncıların klasikleşen Almanya yolculuğu var…

Frankfurt Kitap Fuarı 11-15 Ekim'de

Dünyanın en büyük kitap fuarı olarak bilinen Frankfurt Kitap Fuarı bu yıl 11-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Bu yıl Fransa'nın Onur Konuğu olduğu fuara Türkiye Ulusal Standı ve Türkiye Çocuk Standı kapsamında şu yayınevleri katılacak: Yapı Kredi Yayınları, Destek Yayınları, Uğur Yayınları, Timaş Yayınları, April Yayıncılık, Doğan Kitap, Çağrı Yayınları, Dedalus Kitap, Erkam Yayınları, İnsan Yayınları, Tuva Yayıncılık, Yeni İnsan Yayınevi, Redhouse, Tudem, Minikcaretta Yayınları , Mavibulut Yayıncılık, Günışığı Kitaplığı, ABM Yayınları, Bem Boğaziçi, Erdem Yayın Grubu, Damla Yayınevi, Final Yayıncılık, Semerkant ve Yumurcak Yayınları.Yurtdışı fuarları deyince, yayıncılar için iyi bir haber var:

Yurtdışı fuarlara bireysel katılım desteği

Ekonomi Bakanlığı mevzuat değişikliği sonrası artık yayıncıların yurtdışı kitap fuarlarına bireysel ve milli katılımlarını da destek kapsamına aldı. Yeni edebiyat eserlerinin yayımlanması ve yeni yazarların desteklenmesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca oluşturulan Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik, 26 Ağustos 2017 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bir de çalıştaydan söz etmek istiyorum:

Telif hakları ve dijital teknolojiler

Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün Telif Haklarına Dayalı ve Kreatif Endüstrilerin Teşvik Edilmesi Odaklı Olarak Türkiye Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Ankara'da "Yayıncılık Endüstrisinde Telif Hakkının Yönetimi ve Dijital Teknolojilerin Etkileri Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda Uluslararası Yayıncılık ve Politika Danışmanı Jens Bammel, Telif Hakları ve Haklar Danışmanı Lynette Owen, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Telif Hakları ve Yaratıcı Endüstriler Sektörü Telif Hakları Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Dimiter Gantchev ve Uluslararası Kamuya Ödünç Verme Ofisi Koordinatörü Dr. James Parker bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştılar. Çalıştayda Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, dijitalleşmenin ve telif haklarındaki gelişmelerin Türkiye yayıncılık endüstrisine yansımalarını değerlendirdi.

Kitapçılar da kalabalık

Evet, Ağustos'un son haftasından itibaren sektör, hareketlendi… Kitapçılarda okul kitaplarının ve malzemelerinin yanı sıra edebiyat kitaplarına da rağbet var… İnanıyorum ki bu ay da kitaplar hiç eksik olmayacak raflarınızdan… Daima kitaplı kalın…