15 Aralık 2017

Yeni yıl yaklaştıkca, aklıma hep O. Henry'nin o çok bilinen öyküsü gelir... Hani iki sevgili varmış... Yılbaşı yaklaştığında birbirlerine hediye alacaklarmış, ama paraları yokmuş... Kadının çok güzel, upuzun saçları varmış, bu nedenle de adam, onun için altın işlemeli bir toka düşünüyormuş. Adamın ise güzel bir saati varmış, ama kayışı kötüymüş, kadın da altın bir kayış almak istiyormuş...

Kadın, o güzelim saçlarını kestirip satmış, adam da saatini... Ve yılbaşı gecesi buluştuklarında kadının başında bir bere varmış, adam da bileklerini kazağının altında gizliyormuş...

Birbirlerine hediyelerini verdiklerinde de gerçek ortaya çıkmış...

Yine çocukluğumdaki masallardan anımsadığım kardan kadınla kardan adamın hikâyesi vardır bir de... Şehrin ortasındaki gölün bir ucunda kardan adam, bir ucunda da kardan kadın yapmışlar çocuklar... Öyle güzel olmuşlar ki, bütün şehir onları konuşuyormuş... Tabii ki onlar da böylelikle birbirlerinden haberdar olmuşlar..

Kardan adam kardan kadını, kardan kadın kardan adamı çok merak etmeye başlamış... Ve tam geceyarısı, saatler yeni yıla geçerken her ikisi de diğerine gitmeyi planlamışlar birbirlerinden habersiz... Ancak, farklı kıyıları tercih edince, buluşamamışlar yeni yılın ilk saatlerinde... Sabah olup güneş çıkınca, erimeye başlamış, gölün sularına karışmışlar…

Ve orada, sonsuza kadar hiç ayrılmamak üzere birleşmişler...

Bu öyküleri ve daha onlarcasını kitaplardan okuyor, öğreniyoruz… Belleğimize yerleşiyor, anımsadıkça bize edebi lezzetler sunuyorlar…

Biliyorum, yılın son gününe daha çok var… Ama ben, bugünden rica ediyorum lütfen sevdiklerinize bu yılbaşında kitap hediye edin... 2018'de de kitaplı kalın, kalsınlar…

Mutlu yıllar…