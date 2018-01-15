kitaplı kalın...

15 Ocak 2018

Bol kitaplı bir yıl dileğiyle başlamak istiyorum… Yeni yılın yeni kitap fuarlarına doğru yelken açmanın zamanı geldi… Yarın, yılın ilk fuarı için rotamızı Adana'ya çevireceğiz… TÜYAP Çukurova Kitap Fuarı, 6-14 Ocak tarihleri arasında Adana'da gerçekleştirilecek… Sonra, kuzeye çıkacak 20-25 Şubat tarihlerinde Karadeniz Kitap Fuarı için Samsun'da olacağız… Mart ayında, 17-25 Mart tarihlerinde Bursa Kitap Fuarı'ndayız… Nisan rotamız baharla birlikte Ege'ye, İzmir'e doğru… İzmir Kitap Fuarı, 14-22 Nisan tarihleri arasında… İstanbul Kitap Fuarı'nın başlangıç tarihi ise 10 Kasım…

Geçtiğimiz yıl Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle 6 ilde düzenlenen kitap fuarlarında 1 milyon 955 bin 469 kitapseverle buluştuk, kimilerine benim de konuşmacı olarak katıldığım 690 kültür etkinliğinde yazarlar ve okurları bir araya geldi. Fuarların ziyaretçi sayısı, yüzde 38,5 oranında arttı…

Kitap fuarları yalnız kitaplarla değil, yazar ve sanatçı dostlarla buluşma noktaları benim için… Bu isimlerden birisi de fotoğraf sanatçısı Mahmut Turgut… 23 yıldır edebiyatçı ve sanatçı portreleri çekiyor Turgut… Bu sürede yitirdiğimiz 176 kişinin fotoğraflarıyla birlikte 700'ü aşkın isimden oluşan bir portföyü var… Kendisinin çektiği kimi sanatçı portrelerini geçtiğimiz yıl ki Dünya Kitap'larda yer alan "Geçmiş Zaman Olurki" sayfalarında gördünüz…

Mahmut Turgut, 12 senedir her yılbaşı, edebiyatçı ve sanatçı portrelerinden oluşan "Mahmut Turgut'un Objektifinden Sanatçılarımız" adlı bir takvimi kendi olanaklarıyla yayınlıyor… Bu seneki takvimin 12 portresi Gülriz Sururi, Fazıl Say, Selda Bağcan, İzel Rozental, Metin Üstündağ, Kıymet Giray, Faruk Şüyün, Ayla Kutlu, Yalçın Gökçebağ, Ayfer Gürdal Ünal, Edip Akbayram ve Oktay Ekşi… Takvimin sayfalarında, bu isimlerin yazıp çizdiklerinden örneklerde yer alıyor…

Turgut'un ilk yayınladığı duvar takviminde ise Aziz Nesin, Melih Cevdet Anday, İlhan Berk, Yaşar Kemal, Attilâ İlhan, İlhanSelçuk, Dursun Akçam, Turgut Özakman, Talat Sait Halman, Gülten Akın, Ahmet Taner Kışlalı ve Oya Baydar'ın portreleri yer almış…

Şiirleri çeşitli dergilerde basılan Mahmut Turgut'un 1978 yılında yayınladığı "At Dağları Sırtından" isimli bir şiir kitabı ve oto grafik adını verdiği çalışmaları da var…

Sanat, edebiyat, kültür adına yapılan her şey çok önemli… Bu nedenle, yayıncı ve yazar dostlarımın, onların bastığı kitapları satın alan siz sevgili okurlarımızın yeni yıllarını özellikle kutlamak istiyorum… 2018'de de daima kitaplı kalalım… Kitaplar hiç eksik olmasın raflarımızdan…