kitaplı kalın...

15 Şubat 2018

Derginiz Dünya Kitap'ın "Yılın En İyileri" ödülleri, 25 yaşında… İlk sayfalarda okudunuz, geçtiğimiz günlerde dokuz ödül dağıttık… Bu yıl, ödüllerimizin sayısı artıyor… Edebiyat ödüllerimiz Yılın Telif ve Çeviri ile Polisiye kitapları, Yayınevi ile sürerken bunlara çeviri dalında Çocuk ve İlkgençlik kitapları ekleniyor… Emek ve Gastronomi ödüllerimiz de devam edecek…

Bu sene, edebiyat dışı yayınlara da ödül vermeye başlıyoruz… Edebiyat Dışı Dokümanter Yayınlar ödülümüz özel yönetmeliği ile yine "Yılın En İyileri" genel başlığı altında sahiplerini arıyor…



Ödüllerimizle ilgili daha ayrıntılı bilgileri önümüzdeki sayılarda bulacaksınız…

Bizi sevindiren gelişmelerden birisi, James Joyce'dan Finnegan Uyanışı'na Yılın Çeviri Kitabı ödülünü verdiğimiz Fuat Sevimay'ın birkaç gün sonra aynı kitapla Talât Sait Halman Çeviri ödülüne de değer bulunmasıydı…

Ödüllerle ilgili sohbetimizi, Sait Faik Hikâye Armağanı ile bitirmek istiyorum… Bu yıl 111 yaşına giren Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen ve Darüşşafaka Cemiyeti ve İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen 64. Sait Faik Hikâye Armağanı'na başvurular başladı. Yarışmaya katılacak yazarların, başvuru yapacakları hikâye kitabından on nüshayı başvuru dilekçesi ile birlikte, 9 Mart 2018 Cuma günü Saat 17.00'a kadar Darüşşafaka Cemiyeti, Kurumsal İletişim Birimi, Darüşşafaka Cad. No:5/9 34457 Maslak / İstanbul adresine teslim etmesi gerekiyor.

Bir de acı haberim var… Son birkaç haftadır dünyamdan bir şeyler eksildi… 40 senelik dostum, Varlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, şair-yazar, yayıncı Enver Ercan'ı çok erken bir yaşta kaybettik… Ardından yazmaya çalıştığım "Çıt Yok" başlıklı yazıyı, https://www.dunya.com/koseyazisi/cit-yok/400203 adresinden okuyabilirsiniz...

Şubat, baharın erken müjdecisi "deli badem"lerin çiçek açtığı ay… Karadeniz 4. Kitap Fuarı, 20-25 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak… Biz, Karadeniz'in ılıman iklimi eşliğinde baharı orada karşılayacak, kitaplarımızı ufk un göründüğü bir denize bakarak okumanın keyfini yaşayacağız…

Bu ay da kitaplar hiç eksilmesin raflarınızdan… Daima kitaplı kalın…