kitaplı kalın...

15 Mayıs 2018

Bu köşede yayın dünyasından güzel haberler vermek beni çok mutlu ediyor. Artık kendini hissettiren baharın en güzel haberlerinden birisi, Erzurum'da açılacak olan TÜYAP Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı… 8 Mayıs'ta Fuar için tüm kitap dostları ile birlikte Erzurum'da olacağız…

Mayıs'ın önemli etkinlikleri arasında İTEF - İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali bulunuyor… 4 - 12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festival, "Edebiyatı Takip Ediyoruz" teması ile 10. yılını kutluyor! Bu yıl İTEF'te 22 ülkeden 74 yazar, 21 edebiyat profesyoneli, 9 performans sanatçısı ile toplam 104 katılımcı ile birlikte söyleşiler, etkinlikler, atölyeler, konserler ve edebiyat partileri düzenlenecek. Festival, İstanbul'un her iki yakasında birçok mekânda gerçekleşecek.

TÜYAP tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle hazırlanan 23. İzmir Kitap Fuarı, 22 Nisan Pazar akşamı rekor sayıda kitapseverin ziyaretiyle sona erdi. Fuar ziyaretçi sayısı geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık yüzde 9 artış göstererek 483 bin 725 okura ulaştı.

Yeni bir yayınevi Cumartesi Kitaplığı yayın hayatına başladı. Yayınevinin manifestosunda "Cumartesi Kitaplığı; dünyayı, bulunduğu coğrafyayı, insanı ve kendini anlamak için bir araya gelen, bu arayışta kitapların yol göstericiliğine sığınan, keşfettiklerini paylaşmak, paylaşılanları çoğaltmak, çoğalanları biriktirerek kocaman bir kitaplık yapmak için yola çıktı. Hedef; en çok satanlar listesinden sıyrılarak dünyanın geniş coğrafyasının bir o kadar geniş edebiyat dünyasını ülkemize taşımak, Latin Amerika'dan Arap coğrafyasına, Batı Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar uçsuz bucaksız yeryüzünün önemli kalemlerinin metinlerini okumak ve okutmak" olduğu yazıyor… Bol kitaplı uzun yayıncılık yılları diliyoruz…

13 Aralık 1979 günü kaybettiğimiz şair Behçet Necatigil'in anısına 1980 yılından bu yana ailesi tarafından düzenlenen Necatigil Şiir Ödülü, 2018 yılında oy birliğiyle Şükrü Erbaş'ın Kuş Uçar Kanat Ağlar adlı kitabına verildi. Seçiciler kurulu, ödüle ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Şükrü Erbaş, 1980 kuşağı şairlerinden biri olarak girdiği şiir dünyamızda, dizeleriyle insanın evrensel yolculuğunu araştıran, düşünceyle şiir sanatının inceliklerini buluşturan bir şair olarak öne çıktı. Son otuz yılda onun şiir alanının sınırlarını genişlettiği yolda yeni ürünlerini okuduk. Bu yıl yayımlanan Kuş Uçar Kanat Ağlar, ozanın şiirinde düzyazıyla şiirin buluştuğu yeni bir aşama olarak görülerek ödüle değer bulunmuştur." Sevgili Şükrü Erbaş'ı bu köşeden de tebrik ediyorum…



Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat) Her yıl 23 Nisan'da kutlanan Dünya Kitap Günü dolayısıyla ülkelerin kitap okuma oranlarını açıkladı. Buna göre Avrupalılar kitap okumaya günde 2 ila 13 dakika arasında vakit ayırıyor. 15 Avrupa ülkesi üzerinden yaptığı araştırmaya göre 2008 ve 2015 yılları arasında ortalama kitap okuma suresi Fransa'da günde 2, İtalya'da 5, Avusturya ve Romanya'da ise 10 dakika ve üzerinde. Türkiye günde 6-7 dakikalık kitap okuma ortalaması ile Fransa ve İtalya gibi birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı.

Bu sayılık güzel haberlerimiz bu kadar… Mayıs'ta da kitaplar eksilmesin raflarınızdan daima kitaplı kalın…