kitaplı kalın...

19 Haziran 2018

Yaza merhaba dediğimiz, tatillerde daha çok kitap okunacağına inandığım şu günlerde yayın dünyasından haberlerle merhaba demek istiyorum…

Yayın dünyasının en saygın edebiyat ödüllerinden biri olan The Man Booker, 1969 yılında İngiltere'de başladı. İlk zamanlar sadece İrlanda ve İngiliz Uluslar Topluluğu Üyesi ülkelerinin vatandaşlarının aldığı ödül, 2005'ten beri iki yılda bir farklı uluslardan olan ve eserlerini İngilizce olarak kaleme alan veya eserlerinin İngilizce çevirileri var olan yazarlara da verilmeye başlandı. The Man Booker Uluslararası Ödülü'nün 2018 yılı kazananı, geçtiğimiz günlerde açıklandı… Jennifer Croft'ın İngilizceye çevirdiği ve Fitzcarraldo Editions tarafından basılan Flightsadlı kitabıyla Olga Tokarzcuk ödülün sahibi oldu.

Türkiye'den de iki ödülden söz etmek istiyorum. İlki, Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen ve Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı. Kemal Varol, Sahiden Hikâye adlı kitabıyla 64. ödüle layık görüldü. Jüri, ödül gerekçesini şöyle açıkladı: "64. Sait Faik Hikâye Armağanı, canlı karakterlerin büyüme sürecindeki yaşantılarını ve ince ayrıntılara gizlenmiş deneyimlerini hikâye sanatının imkânlarıyla resmetmeyi başaran Kemal Varol'un Sahiden Hikâye adlı kitabına oybirliğiyle verilmiştir."

İkinci ödül, Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı tarafından verilen 2017 Yılı Çocuk Romanı Ödülü… Çocuk ve gençlik edebiyatına nitelikli yeni eserler kazandırmak amacıyla kurulan Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı tarafından 11 yıldır verilen ödüle bu sene ise "Yaban Ördeği Ailesinin Göç Yolculuğu" adlı eseriyle Ömür Kurt değer görüldü. Törende konuşan Gülten Dayıoğlu, "Gücüm yettiği kadar ben, bende olanı çocuklarla paylaşmaya devam edeceğim. Bu vakıf da benim sizlere vasiyetimdir, benden sonra da ödül alan genç arkadaşlarım çocuklara ulaşmaya ve bu ülkeyi omuzlamaya devam etsinler" diyerek duygularını dile getirdi.

Geçtiğimiz ay iki fuar vardı: Bu sezonun son TÜYAP kitap fuarı Erzurum'da, 101 bin 298 kitapseverin ziyaretiyle sona erdi. 202 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşen Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı 40 kültür etkinliğine ev sahipliği yaptı. Yeni sezonun ilk etkinliği ise, 25 Eylül'de başlayacak Diyarbakır 6. Kitap Fuarı olacak…

Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) ve Dünya Dergiler Birliği (World Periodical Union -WPU) tarafından düzenlenen "9. Uluslararası Dergi Fuarı" 8-13 Mayıs tarihleri arasında Sirkeci Tren Garı'nda gerçekleştirildi.

Sohbetimizi sesli kitap haberiyle bitirelim: Birçok farklı kategoride 100 bini aşan sesli kitabı ve yayın servisiyle tüm dünyada 500 binin üzerinde üyesi bulunan Storytel, Türkçe ve İngilizce kitap seçkileriyle Türkiye'de de faaliyetlerine başladı.

Kitaplar hiç eksik olmasın raflarınızdan, daima kitaplı kalın…