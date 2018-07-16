kitaplı kalın...

16 Temmuz 2018

Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana çeşitli aralıklarla düzenlenmiş, beşincisi 2009 yılında gerçekleştirilen Ulusal Yayın Kongrelerinin altıncısı 10-11 Mayıs tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği kongrede yayıncılardan, kamudan ve akademisyenlerden oluşan 12 komisyonda sektörel yapı, telif hakları, okuma kültürü, yayıncılıkta devletin rolü, çocuk ve gençlik yayıncılığı, eğitim yayıncılığı, akademik yayıncılık, süreli yayınlar, satış ve pazarlama, yayıncılık standartları, kütüphaneler, yayıncılığın dünyaya açılımı ve çeviri politikaları konuları tartışıldı.

Ve sonuçlar, bir bildiri ile açıklandı… Bu bildirinin 10. maddesi, "yayıncılığımızın dünyaya açılımı" üzerineydi… Konunun önemine, telif satmanın gerekliliğine inanan bir kitap sevdalısı olarak sonuç bildirgesini buraya almak istiyorum:

"Binlerce yıllık bir tarihe sahip ve birçok medeniyetin mirasıyla zenginleşerek günümüze kadar sayısız eser üretmiş olan bu toprakların kültür ve edebiyat birikimini yeryüzü coğrafyasının dört bir köşesine ulaştırma misyonuyla hareket etmemiz gerekmektedir. Yayıncılık meslek kuruluşları, uluslararası tanıtım konusunda yayıncılara destek vererek güncel kataloglar hazırlamalı ve uluslararası fuarlarda bunları sunmalıdır. (Basın Yayın Birliği tarafından yürütülen YATEDAM, Uluslararası Yayıncılık Telif ve Danışmanlık Merkezi örneği.)

Yayıncı meslek örgütleri tarafından ‘Türkiye Yayıncılık Portalı' oluşturulmalı, yayıncıların ve eserlerin bilgilerinin bulunduğu bu kataloglar düzenli güncellenmelidir.

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının, yurt dışına açılım amaçlı, yayıncılara ve yayıncılığa verdiği destekler kolaylaştırılarak geliştirilmelidir.

TEDA'nın bütçesi artırılmalıdır, bu programın zenginleştirilerek etkinliği ve yaygınlığının artırılması için bir ‘TEDA Çalıştayı' düzenlenmelidir. TEDA'nın vereceği desteklerin kararının, yayıncı, yazar, telif ajansı ve çevirmen temsilcilerinden oluşacak en az 5 kişilik bir kurulla alınması sağlanmalıdır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile üniversitelerin, çevirmen meslek örgütleri işbirliği ile yaptığı Çeviri Atölyeleri'nin kapsamı genişletilmelidir.

Ülkemizde düzenlenen uluslararası edebiyat festivallerinin sayısı artırılmalı, yurt dışı edebiyat festivallerine Türk yazarların daha fazla katılımı desteklenerek yayıncılığın dünyaya açılımına katkı sağlanmalıdır.

Yurtdışındaki Kültür ve Tanıtma Müşavirliklerinin ve temsilciliklerinin sayısı artırılmalıdır."

Umarım söz konusu kararlar uygulanır ve Türk yazarlar, uluslararası dünyada hak ettikleri yeri alırlar…

Biz, onların kitaplarını satın almaya, onları okumaya devam edeceğiz. Bu ay da kitaplı kalın; kitaplar hiç eksik olmasın raflarınızdan…