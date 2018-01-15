15 Ocak 2018

Eskişehir'de iki ayrı dönemde belediye başkanlığı yapan Selami Vardar'la ilgili anıların derlendiği bir kitap Koca Şehrin Ağabeyi. Kitabı yayına hazırlayan Rüştü Bozkurt'tan çalışmasını anlatmasını rica ettik:

Kitabın ayırt edici bazı özellikleri var: Birincisi, 50'yi aşkın insanın tanıklığını yansıtması. İkincisi Selami Vardar'la aynı dünya görüşünü paylaşanlar kadar farklı görüşlerdeki insanların anılarına da yer verilmesi. Üçüncüsü, bir sözlü tarih çalışmasının temelini oluşturacak belge ve bilgilerin yer alması. Dördüncüsü, bir yerel yöneticinin hangi özelliklerinin kalıcı olduğunu kanıtlaması. Beşincisi de Selami Vardar'ın belediye başkanlığı yaptığı iki dönemde, bugünle karşılaştırıldığında çok daha yokluk ve yoksun içinde kaynak yaratan aklın neler yapabileceğini kanıtlaması.

Kitabı okuyacak olanların önce Selami Vardar'dan sonra AKP'den seçilerek iki dönem Odunpazarı Belediye Başkanlığı yapmış olan Burhan Sakallı'nın yazısıyla başlamalarını öneriniz. Hemen ardından Eti Bisküvi'nin kurucu babası Firuz Kanatlı'nın yazısını tavsiye ederiz. Dönemin Valisi Ali Fuat Güven'in anıları üçüncü sırada yer alabilir. Farklı bakış açılarına ve birikimlere sahip olan bu üç önemli tanık, Selami Vardar'ın hizmetleri kadar kişilik özelliklerini, bilgi birikimini ve kalıcı işler yapma ustalığını etkin biçimde kanıtlıyor. Kitabı bize göre sağlam temele oturtan, anı yazacak olanların sadece Vardar'ı yüceltenlerden seçilmemiş olması. Yaptığı hizmetleri beğenenler kadar, örneğin Yediler Parkı'ndaki Akar Deresi'ni kaldırmasını eleştirenler gibi. Çeşitlilik kitabı zenginleştiriyor. "Selami Vardar: Koca Şehrin Ağabeyi" kitabında bir başka önemli sonuç daha çıkarılmalıdır: Selami Vardar'ın iki dönemde kentin "temel altyapılarını" tamamlamasının üzerine Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in eklediği yeni yapılar: Hafıf Raylı Sistem, Porsuk'unıslahı, değişik parklar, eğlence - dinlence yerleri, kültür - sanat yapıları, müzelerve hepsinden önemlisi "tanıtım etkinlikleri" ile Eskişehir'in bir "turizmcazibemerkezi" halinegelmesi.

Kentin altyapısı tamamlanmamış olsaydı, son dönemde eklenen ve kent yaşamını zenginleştiren yatırımları yapmak zorlaşırdı.

Halkı odak alan belediyecilik örnekleri bakımından Eskişehir ülkemizin diğer kentlerine de örnek olabilir. Bir kent yönetiminde akla, hesaba – kitaba, plana ve projeye dayalı olarak yönetim yaparsanız, neler yapabileceğini ve neleri yapamayacağınızı net olarak anlatan bir kitap "Selami Vardar: Koca Şehrin Ağabeyi." Kitap, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'den temin edilebilir…

SELAMİ VARDAR KOCA ŞEHRİN AĞABEYİ Bir İlkeli İnsanın Anısına, Yayına Hazırlayan: RüştüBozkurt, 240s.