lezzetler unutulmasın diye...

19 Haziran 2018

Türk Mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için Türkiye'yi gezen şef Ömür Akkor, çalışmalarını, Komili'nin katkılarıyla hazırlanan Ömür Akkor ile Komili Lezzet Seyahatnamesi kitabının ikincisinde derledi.

Ömür Akkor, 300 bin kilometre yolu geride bırakarak Ege'den başlayan seyahatnamede Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz bölgelerinden yöresel tariflere yeni kitapta yer verdi.

Ömür Akkor ile Bunge Gıda Direktörü (solda) Erman Erol.

Eserin hazırlanmasına katkı sağlayan Komili, Türkiye'nin zengin mutfak kültürünü gözler önüne sererek unutulmaya yüz tutan lezzetleri hatırlatırken hiç bilinmeyenleri de ortaya çıkarmak amacıyla ünlü şef Ömür Akkor ile kitabın hazırlığında birlikte çalıştı.

Ömür Akkor ile Komili Lezzet Seyahatnamesi kitabının tanıtım toplantısında konuşan Bunge Gıda Direktörü Erman Erol, "Kurulduğumuz günden itibaren tüketiciyi önplanda tutmak, kaliteden ödün vermemek, hep daha iyiyi sunmak, sektörü ilklerle tanıştırmak ve zeytinyağını tabiatın mucizesi olarak en iyi şekilde sofralara ulaştırmak önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Ömür Akkor ile hazırladığımız Komili Lezzet Seyahatnamesi de bizim geleneklerimize ışık tutan, unutulan lezzetleri hatırlatan bir kitap. Böyle bir eserin ikincisini gastronomi dünyasına kazandırmaktan dolayı gurur duyuyoruz" dedi. Türk mutfağı üzerine seyahatler yapan, 19 kitabı, ulusalve uluslararası dergilerde yayımlanmış 250'ye yakın makalesi olan Şef Ömür Akkorda "Kitabı hazırlarken amacım, en bilinen lezzetlerin peşinde bir liste hazırlamak değildi. Gezerek, tadarak öğrendiklerimi ‘Ömür Akkorile Komili Lezzet Seyahatnamesi'nde, geniş kitlelerle paylaşmak istedim. 300 bin kilometre yolu arkamda bıraktım. İnanıyorum ki, ülkemizin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen birçok lezzet var" dedi.

ÖMÜR AKKOR İLE KOMİLİ LEZZET SEYAHATNAMESİ, M. Ömür Akkor, Fotoğraflar: Melek Kaya / Veysel Kaya / Semih Ural / M. Ömür Akkor, Komili - Bunge