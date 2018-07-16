linkedln ile networking için püf noktaları

16 Temmuz 2018

Yıllar önce yazdığı Networking – Tanışma, Tanıştırma ve Tanınma Sanatı adlı kitabıyla alanında önemli bir boşluğu dolduran Ertuğrul Belen, yeni kitabında Linkedln ile iş dünyasında networking yapmanın yollarını anlatıyor.

Linkedln ile neler mi yapabilirsiniz? Dijital ilk izleniminizi yönetebilirsiniz. İnsanlarla henüz tanışmadan sohbet edebileceğiniz ortak noktaları bulabilirsiniz. Bir kurumu tek kişiyle değil, birçok çalışanıyla inceleyip daha etkili değerlendirebilirsiniz. Google ve Yandex'te konuları aradığınız gibi, Linkedln'de arama yapabilirsiniz. Hatta her arama sonucunda ilgili kişileri bulabilir ve tanışabilirsiniz. Yepyeni insanlarla tanışabilirsiniz. Üstelik Linkedln profesyonel detaylar sunduğu için başarıları ya da paylaşımlarıyla ilgili onları tebrik ederek rahatlıkla ilk adımı siz atabilirsiniz. Proje ve hatta iş ortakları bulabilirsiniz. Sektörel gruplara katılabilir, ufkunuzu açabilir ve iş geliştirebilirsiniz. Ve elbette kendinize veya tanıdıklarınıza iş bulabilirsiniz.

Yazar, Linkedln'de profil oluşturmanın, etkili araştırmalar ve networking yapmanın, Linkedln'de paylaşımda bulunmanın stratejilerini anlatırken, ayrıca iş hayatınızda kullanabileceğiniz kendi oluşturduğu P.A.N.O. Network Yönetim Stratejisi metodolojisiyle adım adım uzmanlaşmanızı sağlamayı hedefl iyor. Biraz P.A.N.O.'nun bileşenlerinden bahsedelim.

P.A.N.O.: P. (İş Birliği Odaklı ‘Profil' Oluştur): Yazar, profil güncelleme öncesinde bazı hatırlatmalarda bulunuyor: Profilinizi güncellemeden kimseyi eklemeyin. Güncellerken dikkat edin. Sabırlı ve istikrarlı olun. Unutmayın, insanların sizinle iletişime geçmelerindeki en önemli araç profiliniz olacaktır.

P.A.N.O.: A. (Katma Değerli ‘Araştır'ın): Linkedln eğitimlerinde katılımcıların sadece yüzde 6'sının Linkedln arama çubuğu ve filtreleme özelliğini tüm detaylarıyla kullandığını iddia eden yazar, eğitimlerde çok sık karşılaştığı "Linkedln kullanıcılarının yayınladığı haber ve makaleleri nasıl araştırabilirim?" sorusunun cevabını veriyor.

P.A.N.O.: N. (‘Networking' Yapın): Yazara göre, insanlar arasındaki ağları örebilmek için öncelikle sizin tanışmanız gerekiyor ve yazışma kalıplarından örnek tanışma yöntemlerine kadar her başlığı gerçek vakalarla anlatıyor.

P.A.N.O.: O. (İçerik Paylaşım Yönteminizi ‘Orada Yayınla'): Yöntemin son adımı, Linkedln'de kişiselleştirilmiş yayın yapmak. Yetkinliğinizi yansıtan bir içerik paylaşma stratejisi, konunuzla ilgilenen kişileri profilinize bir mıknatıs gibi çekmenizi ve işbirliği oluşturabilecek sohbetleri daha hızlı başlatmanızı destekler.

Yazar son bölümde "Şirketler için Linkedln Yönetimi" ile örneklerle "Linkedln Değişim Programı"na değiniyor.

İŞ DÜNYASINDA LINKEDLN İLE NETWORKING, Ertuğrul Belen, Optimist Kitap, 352 s.