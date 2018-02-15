Ödülleriyle buluştular

15 Şubat 2018

Sanat, kültür, edebiyat ve iş dünyasını bir araya getiren Dünya Kitap "Yılın En İyileri" töreni Pera Müzesi oditoryumunda geride kalan 25 yılı özetleyen fotoğraflardan oluşturulmuş bir dia gösterisiyle başladı.

Dünya Kitap Yayın Yönetmeni Faruk Şüyün, kaybettiklerimizin de olduğu bu fotoğrafların kendisini çok duygulandırdığını belirterek "Dergi olarak 27. yaşımızı kutluyoruz, ödüllerimiz de 25 yaşına geldi. Çeyrek asır... Bugünlere hep beraber; siz yayıncı, edebiyatçı, kültür insanı dostlarımızla birlikte ulaştık. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum" diyerek konukları selamladı.

Ödül kazananlar (soldan): Özge Samancı, Turgut Kut, Günay Kut, Fuat Sevimay, Alper Canıgüz, Siren Yayınları adına Sanem Sirer, Berkan M. Şimşek, Nermin Yıldırım, Selim İleri ve Kara Hafta İstanbul Festivali ekibinden Perihan Yücel.

gastronomi ödülleri

Faruk Şüyün'ün sunuculuğu üstlendiği gecede ilk olarak "Gastronomi" dalındaki ödüller sahiplerini buldu. Ahmet Örs, Faruk Şüyün, Mehmet Yaşin, Nevin Halıcı ve Osman Serim'den oluşan seçici kurul, bu alanda iki ödül verilmesine karar aldı…

"Gastronomi" Jüri Başkanı Ahmet Örs'ün gastronomi ödüllerinin gerekçelerini okumasının ardından, Prof. Dr. Günay Kut ve Turgut Kut'a "Gastronomi Kültürü Emek Ödülü" takdim edildi. "Uzun yıllar ihmal edilmiş Türk mutfağı araştırmalarının ilk günlerinden itibaren eski kaynakların günümüze kazandırılmasında öncülük yapmaları, bilimsel titizlik ve yetkinlikle Türk mutfağının tekniklerini, inceliklerini tarihsel kaynaklarıyla ortaya koymaları, ilk Türk Mutfak Kültürü Kitabı olarak gördüğümüz Eskimeyen Tatlar'dan bu yana konuyla ilgili yayınlanan hemen tüm kalburüstü eserlere sundukları makalelerin yanı sıra 2005 yılından beri varlığını aralıksız sürdüren alanının tek dergisi, Yemek ve Kültür'ün yayın kurulunda yer alarak derginin yayın politikasına yön vermeleri, ayrı ayrı ya da birlikte kaleme aldıkları kitaplar, katıldıkları kongrelerde yaptıkları konuşmalarla Türk mutfak kültürünün tanıtımına yaptıkları büyük katkılar" gerekçesiyle verilen ödülü Ahmet Örs, bu alandaki büyük emeklerine değinip "Daha yapılacak çok şeyler var, yolunuz daha çok uzun" diyerek sundu. Prof. Dr. Günay Kut da bazıları edebiyat eseri olan çeşitli kitaplarda rastladığı kimi yemek adlarının meraklarını tetiklediğini belirterek "Merak edince arkası geliyor" dedi.

"Yılın Gastronomi Kitabı" ödülünün bu yılki sahibiyse Çiya Yayınları'ndan çıkan "1880 Yeni Yemek Kitabı"nın yazarı Özge Samancı oldu. "Doç. Dr. Samancı kitaptaki malzemeleri de gözden geçirmiş, günümüzde çoktan mutfağın vazgeçilmezleri arasına giren Hünkârbeğendi tarifinin ilk kez Yeni Yemek Kitabı'nda yer aldığını saptamış. O dönemde Osmanlı mutfaklarına yeni yeni girmeye başlayan domatesle yapılan yemeklerin tarifl erine yer verildiğini, yine Amerika kökenli bir başka malzeme olan çikolatanın, ‘çikolata gevreği' ile ilk kez bir Türk yemeği tarifinde bu kitapta karşımıza çıktığını belirlemiş. Özetle ‘Yeni Yemek Kitabı' daha önce günümüze ulaştırılan adı geçen benzer kitaplar gibi mutfak kültürümüzün demirbaş eserlerinden. Gerek akademisyenlere, araştırmacılara ışık tutan, gerekse kaynak tarifl ere göre Türk yemeklerini pişirmeyi denemek isteyen yemek severlere sesleniyor" gerekçesiyle verilen ödülünü Jüri Üyesi Osman Serim'den alan Özge Samancı "Çok hoş bir teşvik oldu," diyerek seçici kurula teşekkür etti.

polisiye ödülleri

Törende "Gastronomi" ödüllerinin ardından "Polisiye" ödülleri verildi. Adnan Özer, Armağan Tunaboylu (geçen yılın ödül sahibi), Faruk Şüyün, Metin Celâl ve Seval Şahin'den oluşan seçici kurul bu sene üç ödül verilmesini kararlaştırdı…

"Polisiye Edebiyata Katkı Ödülü"nün sahibi, "Polisiye edebiyatımızın ve polisiye yazarlarımızın Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasına, dünya polisiye edebiyatını Türk okurlarla buluşturup türe daha çok dikkat çekilmesine sağladığı katkı nedeniyle…"

DenizBank ve Pera Palace'ın katkılarıyla gerçekleştirilen Kara Hafta İstanbul Festivali oldu. DenizBank adına Perihan Yücel'i, Pera Palace adına ise Can Erol'u sahneye davet eden Faruk Şüyün, "Polisiye denince hangi konu olursa olsun gerçek bir emekçi gibi çalışan" ve festival komitesinde de yer alan Ahmet Ümit'i ödülü almak üzere sahneye çağırdı. Teşekkür konuşmasında etkinliğin gelecek yıllarda İzmir'de, Ankara'da ve "doğduğu şehir" Gaziantep'te de yapılmasını umduğunu belirten Ahmet Ümit ile Yücel ve Erol, ödüllerini Jüri Başkanı Seval Şahin'den aldı. Şahin de Ahmet Ümit'in polisiye edebiyatımıza verdiği emeklere değindi ve hem ona hem de sponsorların temsilcilerine teşekkür etti.

Koç Üniversitesi Yayınları'ndan çıkan "Leopold'un Sabunu"yla "Polisiye edebiyata getirdiği yenilikçi, deneysel anlayışı, biçimsel arayışları, edebiyat içi konuları polisiyede başarı ile işlemesi…" gerekçesiyle değer bulunduğu "Polisiye Edebiyat Teşvik Ödülü"nü Berkan M. Şimşek'e Jüri Üyesi Armağan Tunaboylu verdi.

Törende, April Yayıncılık'ın bastığı "Kan ve Gül: Bir Kara Dejavu" ile "Kurgu ve anlatımındaki ustalık, polisiyeye getirdiği özgün bakış açısı, fantastik ve mizahi unsurları başarı ve inandırıcılıkla polisiyede kullanması…" gerekçesiyle "Yılın Telif Polisiye Kitabı" ödülüne değer bulunan Alper Canıgüz'e ödülünü Jüri Üyesi Metin Celâl takdim etti. Celâl'in gerekçeyi okumasının ardından ödülünü sunduğu Canıgüz ödülünü kızı Ada'ya armağan etti.

selim ileri'ye özel ödül...

Dünya Kitap'ın bu yıl bir özel ödülü daha vardı: Edebiyatta yarım asır geçiren Selim İleri'ye "Başta edebiyat, kültür ve sanat alanlarında yazdığı eserler, verdiği emekler nedeniyle…" "Elli Yılın Emeği Ödülü" sunuldu. Ödülü'nü 42 yıllık arkadaşı Faruk Şüyün'ün elinden alan İleri'nin "Elli yıldır bekliyordum" esprisi gecenin sıcak anlarından birini yarattı.

yılın yayınevi

Başar Başarır, Doğan Hızlan, Faruk Şüyün, Murat Meriç (geçen yılın ödül sahibi), Yadigâr ve Kasım Eğit (geçen yılın ödül sahibi), Yekta Kopan ve Dünya Temsilcisi'nden oluşan seçici kurul, "Yılın Yayınevi" olarak Siren Yayınları'nı seçti. "Günümüz dünya edebiyatını özenle takip eden, yayıncılığın sadece kitap yayınlamak değil, okurla birlikte yaşamak olduğunu bilen genç ve yenilikçi çalışmaları…" gerekçesiyle verilen ödülü Seçici Kurul Üyesi Başar Başarır'dan alan Sanem Sirer, yayınevini 10 yıl önce bir hayal üzerine kurduklarını ve yılmadan çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Öyle bir hayaldi ki bu neyle karşılaşırsak karşılaşalım devam ettik, ediyoruz… Bu hayale ortak olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

yılın çeviri kitabı

Törende daha sonra "Yılın Çeviri Kitabı" ödülü sahibini buldu. Seçici Kurul, "Ayın Kitabı" olarak belirlediği 23'ü telif, 24'ü çeviri 47 kitap arasından "kısaliste"ye kalan beşi telif beşi çeviri 10 kitabı bu kez "Yılın Çeviri Kitabı"nı seçmek için değerlendirdi… Ödüle bu yıl, James Joyce'tan yaptığı, Sel Yayıncılık'ın bastığı "Finnegan Uyanması" kitabı nedeniyle Fuat Sevimay lâyık görüldü. "Modernist edebiyatın en önemli eserlerinden birini zihnimizde Türkçe olarak akıtmayı başaran çevirisi…" için ödülünü Jüri Üyesi Yekta Kopan'dan alan Sevimay, "Türkiye'de herşeyi çabuk unuttuğumuzu söylerler. Ama çok önemli bellek kurumları vardır. Dünya Gazetesi bunların en başında gelenlerden birisi" diyerek başladığı konuşmasında; yıllar önce Tomris Uyar'ın aldığı ödüle değer bulunmaktan ve Selim İleri'yle birlikte aynı listede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

yılın telif kitabı

Gecenin finalindeyse hep kitap'ın bastığı "Dokunmadan"la "Yılın Telif Kitabı" ödülüne değer bulunan Nermin Yıldırım sahneye davet edildi. "Türkçenin en neşeli damarından bize büyük bir hazla seslendiği; uzun süredir roman konusundaki emekleriyle ulaştığı bu yeni aşamada kurgu hazzı verdiği; insanın ruhunun derinliklerine inen büyük, ama görünmez ayrıntıların peşinde koştuğu…" gerekçesiyle verilen ödülünü Jüri Başkanı Doğan Hızlan'dan alan Yıldırım, konuşmasına "Benim için gerçekten çok onur verici, gurur verici burada sizlerle birlikte olmak" sözleriyle başladı ve teşekkürlerini sıraladı. "En büyük teşekkür Selim ustama, hocama" diyen yazar, İleri'nin şahsında kendisinde yazma isteği oluşturmuş, "Kurduğu dünyayla kendisini kitapların dünyasına çağırmış ustalarına" da teşekkür etti. Dünya Kitap Ödülleri töreni, ödül kazananlar ve Faruk Şüyün'ün 25. yıl pastasını kesmesiyle sona erdi.

"Yılın En İyileri" töreni, sanat, kültür, edebiyat, medya ve iş dünyasını bir araya getirdi.