onu sahibine götürmezsen!

15 Ocak 2018

Edebiyat dünyasına Yusuf'un Limanları ile giriş yapan Can Orhun'un yeni romanı Ex-libris ya da Pertev Efendi'nin Olağanüstü Yolculuğu, Oğlak Yayınları etiketiyle yayınlandı. Can Orhun kitabını anlatırken New Yok Times gazetesinin arşivlerinde karşılaştığı bir haberin kurguyu oluşturmak için kendisine yol gösterdiğini söylüyor:

"Romanı yazım sürecinin öncesinde, henüz kurguyu oluştururken, döneme ait olayları araştırmak ve bunların kitabın kurgusu içerisinde nasıl yer alabileceğini planlamak en az kitabı yazarken çıktığım zihinsel yolculuk kadar sürükleyici bir yolculuk oldu benim için. Üstelik ne zaman biteceğini, bir sonraki yolun nereye varacağını, olayların kurguyu ya da kahramanlarını nereye sürükleyeceğini bilemediğim bir yolculuk. New Yok Times gazetesinin arşivlerinde karşılaştığım ve Macaristan'daki Corvina Kütüphanesi'ne ve Sultan Abdülhamid'e ait 19. yüzyıla ait bir haber, kurguda belli bir yolu izlememe yol açarken, bir Ortaçağ manastırına ait olduğu söylenen el yazmasındaki bir beddua gidişata bambaşka bir yön verdi.

Ex Libris ya da Pertev Efendi'nin Olağanüstü Yolculuğu'nu yazmak, son noktasını koyana kadar bir sonraki olayların nasıl gelişeceğini ya da hikâyenin nasıl sonlanacağını romanın yazarı olarak benim bile tam bilemediğim bir yolculuk oldu."

Kitabın konusu kısaca şöyle:

Devlet-i Aliyye zamanında İstanbul'da yaşayan mücellit Pertev Efendi'nin sakin ve huzurlu süren hayatı, Ragıp Paşa Kütüphanesi'nde çalışan dostu Kazım Efendi'nin ona gösterdiği çok eski bir yazma ile değişir. Saray'dan alınan bu yazmanın kim tarafından yazıldığını gösteren Ex-libris kısmındaki bir not, Pertev Efendi'nin tüm düzenini altüst eder:

"Ey sen; şu anda bu kitabı elinde tutan yabancı, sen; ömrü bu kitabın bir satırından dahi kısa olacak ömürlü, bil ki bu kitap sana ait değil, bu kitap senin değil. Eğer onu ait olduğu yere, sahibine geri götürmezsen…"

Mücellit Pertev Efendi, yüzyıllar önce yazılan bu yazmayı asıl sahibine götürmeye karar verir. Saraydan bir şekilde çıkarttığı yazmanın çalındığı anlaşılınca peşine düşen yeniçerilerden canını kurtarmak için eşini, işini ve sevdiği her şeyi arkasında bırakmak zorunda kalır. Yol arkadaşı Kuru Mustafa Efendi ile birlikte sonunun nereye varacağını bilmeden çıkmayı göze aldığı tutkulu ve heyecanlı yolculuğunda, kaderi onu önce Patmos Adası'na, sonra da Kudüs'e sürükler…

EX LIBRIS YA DA PERTEV EFENDİ'NİN OLAĞANÜSTÜ YOLCULUĞU, Can Orhun, Oğlak Yayınları, 336 s.