19 Haziran 2018

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A. Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle hazırlanan 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 10-18 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de düzenlenecek.

Yurt içi ve yurt dışından 800'ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı beklenen fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinliklerinde ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacak.

onur yazarı ve tema belirlendi

TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararıyla yazar Selim İleri 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı "Onur Yazarı" olarak belirlendi. Fuar süresince İleri'nin yaşamı ve eserleri üzerine, kendisinin de katılımıyla çeşitli panel ve söyleşiler düzenlenecek. Faruk Şüyün'ün fuar için hazırlayacağı Selim İleri kitabı yayınlanacak…

Fuarın teması ise "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" olacak. İstanbul Kitap Fuarı tema kapsamında yurt içinden ve yurt dışından konukların ve Onur Yazarı Selim İleri'nin katılımıyla düzenlenecek kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, ARTİST 2018 / 28. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek. Girişin öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek; fuar son günü 18 Kasım Pazar akşamı ise 19.00'da sona erecek.