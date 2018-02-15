penceredeki kadın ne gördü?!

15 Şubat 2018

Bu yılbaşında New York Times, Amazon ve Sunday Times'ın çok satanlar listelerinde yer alan yazar A. J. Finn'in romanı "Penceredeki Kadın", Ozan Erdoğan tarafından Türkçeye çevrilerek Pena Yayınları tarafından yayınlandı...

Agorafobisi (alankorkusu) olan Anna'nın karşı pencereyi gözetlerken hiç ummadığı bir şey görmesiyle tüm dünyasının altüst oluşunu ve yaşamındaki değişimleri anlatan psikolojik roman, hiç kimsenin ve hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı savı üzerine kurulmuş.

A. J. Finn'in aklını korumak için savaşan Anna'nın portresini gerilim katarak anlattığı kitabın konusu şöyle:

New York'taki evinde yalnız yaşayan Anna Fox kendini tamamen evine kapatmıştır. Asla dışarı çıkmaz. Tüm günü içerek (bazen çok), eski filmleri seyrederek, eski zamanları anarak geçirir. Bir de pencereden komşularının evlerini seyreder.

Bir gün tam evinin karşısına Russell'lar taşınır. Bir baba, bir anne ve bir oğuldan oluşan bir ailedir. Ama Anna, bir gece penceresinden onların evini gözlerken görmemesi gereken bir şey görür. İşte bundan sonra tüm dünyası altüst olur. Tüm sırları önüne dökülür…

PENCEREDEKİ KADIN, A. J. Finn, Pena Yayınları, Türkçesi: Ozan Erdoğan, 528s.