19 Haziran 2018

Sadık Ruslan, Sibirya'daki mahkûm kamplarından birinde özel eğitimli, sahibine ve Görev'e sonsuz sadakatle bağlı bir köpek olan Ruslan'ın hikâyesi… Bir gün, özellikle Ruslan için düşünülmesi bile imkânsız bir olay gerçekleşiyor ve her şey altüst oluyor.

Annesi de bir Gulag kurbanı olan Vladimov'un kaleminden bu muhafız köpeğinin tüm benliğine ve yaşadıklarına şahit oluyor okurlar… Ruslan'ın gözünden iki ayaklı akıllıların ruhlarındaki acımasızlığı, barbarlığı, bencilliği anlatmak amaçlanıyor.

"Cehennemi, onu cennet sanan bir köpeğin gözünden anlatmak." Kitabın amacını böyle tanımlıyor Vladimov. Sovyet dönemi Rus edebiyatının tıpkı Bulgakov, Platonov gibi değeri çok sonradan anlaşılan isimlerinden Georgi Vladimov'un başyapıtı Sadık Ruslan, yazıldığı yıl (1965) siyasi nedenlerle yayımlanamamış. Fakat kitap samizdat (Sovyet bloğunu oluşturan ülkelerdeki kaçak yayınları ve bu yayınların el altından dağıtılmasını kapsayan terim. Komünist rejim tarafından sansürlenen yayınların kopyaları kısa bir sürede basılır ve bu kopyaları alanlar da kopyalayarak dağıtmaya devam ederdi) yoluyla elden ele dolaşarak okunmuş.

Politik bir alegori, modern bir fabl veya efendi-köle öyküsü olarak nitelendirilebilecek kitap, ancak 1975'te Batı Almanya'da sansürsüz tam metin halinde basılabilmiş.

SADIK RUSLAN, Georgi Vladimov, Türkçesi: Kayhan Yükseler, Jaguar Kitap, 195 s.