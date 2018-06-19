propriyoseptif duyumuzu biliyor musunuz?

19 Haziran 2018

Kas-iskelet sistemi yaralanmaları, problemleri, cerrahi ve rehabilitasyonunun propriyoseptif duyuya etkisini anlatan "Proprioception in Orthopaedics, Sports Medicine and Rehabilitation" isimli kitap, dünyaca tanınmış tıp kitapevlerinden Springer tarafından İngilizce olarak yayınlandı.

Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, ülkemizden üç biliminsanının editörlüğündeyayınahazırlanankitabı, dünya literatürüne kazandırdıklarını söyledi. Kitabın baş editörlüğünü yapan Kaya, propriyoseptif duyunun önemine işaret ederek şunları söyledi:

"Propriyoseptif duyu, bizim her bir noktamızın beyin tarafından biliniyor ve kontrol altında tutuluyor olması diye tarif edilebilir. Hem kas-iskelet sistemini hem de sinir sistemini tutan hastalıklarda bu duyu olumsuz etkilenebilir, düşme ve yaralanmalar meydana gelebilir hatta iyileşmeyibozabilirve kötüleştirebilir" dedi.

Doç. Dr. Defne Kaya, dünyada birçok biliminsanının bu konuda çalıştığını, yüzlerce makalenin bu konu hakkında kaleme alındığını, ama ne yazık ki konuyla ilgili çok az sayıda kitap yazıldığını belirterek bu sayılı yayınlar arasında, kendisinin 2016 yılında elektronik ortamda yayımlanan kitabının da bulunduğunu kaydetti.

Kaya şu bilgileri de verdi:

"Kas-iskelet sistemi yaralanmaları, problemleri, cerrahi ve rehabilitasyonunun propriyoseptif duyuya etkisini anlatan ilk kitap, dünyanınsayılıve saygıntıpkitapevlerinden birisi olan Springer tarafından 2018 Mayıs ayında hem basılı hem de elektronik ortamda yayımlandı. Yayımlandığı tarih henüz 1 ayı doldurmasa da bin defadan fazla indirildi. Ülkemizden üç bilim insanının editörlüğünde yayımlanan bu kitabın yazarları hem Türkiye'den hem de dünyadan çok sayıda tanınan isimden oluşmaktadır. Ayrıca Üsküdar Üniversitesinden altı öğretim üyesi de bu kitapta bölüm yazarlığı yapmıştır."